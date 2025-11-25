Die New Jersey Devils gewinnen – auch dank Toren von Nico Hischier und Timo Meier – mit 4:3 gegen die Detroit Red Wings. Roman Josi kassiert derweil eine deutliche Niederlage.

1/5 Timo Meier (l.) steuert ein Tor und einen Assist zu New Jerseys 4:3-Sieg gegen Detroit bei. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nico Hischier und Timo Meier führen New Jersey aus dem kurzen Formtief heraus. Mit je einem Treffer und einem Assist legen sie den Grundstein für den 4:3-Sieg über die Detroit Red Wings und stoppen damit die Serie von drei Niederlagen.

Die drei Punkte katapultieren New Jersey zurück in die Spitzengruppe der Eastern Conference. Zugleich setzen sich Hischier und Meier an die Spitze der Schweizer Skorerliste in der NHL. Hischier steht mit 18 Punkten (7 Tore/11 Assists) an erster Stelle, dicht gefolgt von Meier mit 17 Punkten (7/10). Kevin Fiala, der in der Nacht zum Dienstag ebenfalls auf dem Eis steht und mit den Los Angeles Kings einen 2:1-Sieg über die Ottawa Senators feiert, bleibt ohne Skorerpunkt und hält weiterhin bei 16 Zählern (9/7).

Schon früh (2.) kommt es nach einem Bandencheck gegen Hischier zu einer Schlägerei. Teamkollege Noesen rächt sich zwei Minuten nach dem Foul für seinen Captain an Detroits Compher.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Als Passgeber tritt Roman Josi in Erscheinung. Doch der Captain der Nashville Predators hat derzeit wenig Grund zur Freude. Auch im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause bleibt sein Team chancenlos und kassiert gegen die Florida Panthers eine deutliche 3:8-Niederlage. Nashville rutscht damit ans Tabellenende der Western Conference.

Suter verliert, Moser siegt

Akira Schmid nimmt bei den Vegas Golden Knights auf der Ersatzbank Platz. Sein Goalie-Kollege Carl Lindbom nutzt die Chance nicht, um Werbung in eigener Sache zu machen. Er kassiert bei der 1:5-Niederlage gegen die Utah Mammoth drei Gegentreffer – die letzten zwei Tore fielen ins leere Gehäuse.

Pius Suter unterliegt mit den St. Louis Blues auswärts den New York Rangers 2:3. Janis Moser hingegen feiert mit den Tampa Bay Lightnings einen 3:0-Erfolg über die Philadelphia Flyers.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten