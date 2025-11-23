Zwölf NHL-Spiele hat Roman Josi zuletzt verletzungsbedingt verpasst, in der Nacht auf Sonntag gibt er sein Comeback im Dress der Nashville Predators – und muss als Verlierer vom Eis. Andere Schweizer Söldner haben mehr Erfolg.

1/5 Roman Josi feiert nach überstandener Verletzung sein Comeback im Nasvhille-Dress. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Roman Josi kehrt nach zwölf verpassten Spielen wegen einer Oberkörperverletzung in die Aufstellung der Nashville Predators zurück. Der Captain und sein Team bleiben beim 0:3 gegen Colorado Avalanche aber ohne Chance.

«Ich habe mich gut gefühlt», sagt der Berner dem Online-Portal der NHL. «Es war schön, wieder da zu sein. Ich bin in den letzten Wochen viel Schlittschuh gelaufen, um die Beine in Schwung zu halten. Wenn man verletzt ist, fällt es schwer, nur zuzuschauen.»

Josi steht in der Nacht auf Sonntag 20 Minuten auf dem Eis und übernimmt somit sofort wieder eine tragende Rolle. Gegen Colorado, das seinen achten Sieg in Serie feiert, tritt Nashville als klarer Aussenseiter an.

New Jersey: Drei Tore durch zwei Schweizer Spieler

Trotz drei Toren von zwei Schweizer Spielern verlieren die New Jersey Devils auswärts 3:6 gegen die Philadelphia Flyers. Timo Meier erzielt im Powerplay das 1:0, ehe sein Team rasch mit 1:5 ins Hintertreffen gerät. Captain Nico Hischier verkürzt mit zwei Treffern auf 3:5 und schürt damit nochmals Hoffnung – vergeblich.

Mit insgesamt drei Skorerpunkten - beim 1:0 liefert er den Assist - zieht Hischier in der Skorerliste der Schweizer Söldner mit Leader Kevin Fiala gleich. Der Walliser (6 Tore/10 Assists) und der Ostschweizer (9/7) stehen nun bei 16 Punkten, eng verfolgt von Meier (15 - 6/9).

Auch Suter trifft

Auch Pius Suter trägt sich in der Nacht auf Sonntag als Torschütze ein. Der Zürcher in Diensten der St. Louis Blues trifft beim 2:1 gegen die New York Islanders erstmals nach acht Spielen wieder. Janis Moser feiert ebenfalls einen Sieg: Der Bieler bereitet beim 5:3 der Tampa Bay Lightning gegen die Washington Capitals einen Treffer vor.

Akira Schmid pariert als Goalie der Vegas Golden Knights 29 von 33 Schüssen. Den vierten Gegentreffer kassiert der Emmentaler gegen die Anaheim Ducks in der Verlängerung.

Der Solothurner Lian Bichsel hilft mit, die Dallas Stars nach einem 0:2-Rückstand im Schlussdrittel in die Verlängerung zu retten. Nach Penaltyschiessen muss sich Dallas den Calgary Flames jedoch 2:3 geschlagen geben.