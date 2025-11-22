Der Verletzungs-Meldung um Roman Josi bereitete den Schweizer Eishockey-Fans in den letzten Wochen Sorgen. Jetzt die gute Nachricht: Der Nati-Captain gibt schon wieder sein Comeback.

1/5 Roman Josi gibt bei den Nashville Predators sein Comeback. Foto: Sven Thomann

Marcel W. Perren Reporter Sport

Muss Nati-Coach Patrick Fischer (50) im Februar beim Olympiaturnier auf Captain Roman Josi (35) verzichten? Diese bange Frage haben sich seit dem 24. Oktober viele Schweizer Eishockey-Fans gestellt.

Der Grund: Der Captain der Nashville Predators hat sich an diesem Tag beim 2:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks verletzt. Die Medienabteilung des Teams hat wenig später verkündet, dass der Berner an einer Oberkörperverletzung laborieren würde. Aber wie gravierend die Verletzung ist und wie lange der 35-Jährige ausfällt, wurde nicht kommuniziert.

In der Zwischenzeit ist durchgesickert, dass sich Josi im Duell mit den Canucks die Hand gebrochen hat. Die gute Nachricht: Der Bruch ist so gut wie verheilt, Josi wird in der Nacht auf Sonntag gegen die Colorado Avalanche sein Comeback geben. In den ersten Trainings dieser Woche hat ihn die Manschette an der Hand zwar noch etwas gestört «aber mittlerweile fühlt es sich nicht schlecht an. Ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder spielen darf», sagt Josi zu Blick.

Die Preds haben ihren Superstar auch bitternötig – seit dem Ausfall von Josi hat der Stanley-Cup-Finalist von 2017 neun von elf Spielen verloren. Somit belegt Nashville in der Western Conference mit 16 Zählern auf dem vorletzten Rang (16 Punkte). Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt aktuell neun Punkte.