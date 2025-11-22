DE
Das Warten geht weiter
Schweizer Duo setzt seine Torlos-Serie fort

Zwei Schweizer stehen in der NHL in der Nacht auf Samstag im Einsatz. Beide bleiben ohne Torerfolg. Und ihre Teams ohne Sieg.
Publiziert: 08:42 Uhr
|
Aktualisiert: 08:43 Uhr
1/5
Kevin Fialas Los Angeles Kings stolpern über die Boston Bruins.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die NHL-Mannschaften mit Schweizer Beteiligung müssen in der Nacht zum Samstag Niederlagen hinnehmen. Keiner der Söldner punktet.

Die Winnipeg Jets mit Stürmer Nino Niederreiter verlieren ihr Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes, den Leader der Eastern Conference, 3:4. Niederreiter schiesst viermal aufs Tor, trifft jedoch nicht. Der Bündner wartet nun seit vier Partien auf seinen fünften Saisontreffer.

Auch Kevin Fiala bleiben zum vierten Mal in Folge ohne Tor. Der Topskorer unter den Schweizern in der NHL mit 16 Punkten (9 Tore/7 Assists) unterliegen mit den Los Angeles Kings den Boston Bruins 1:2 nach Verlängerung. Die Kings sind nach drei Niederlagen hintereinander ins Mittelfeld der Western Conference abgerutscht.

keystone-sda.ch
