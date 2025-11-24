Einen Tag nach der Niederlage gegen die Ottawa Senators feiern die San Jose Sharks zu Hause gegen die Boston Bruins einen weiteren Sieg. Philipp Kurashev bleibt ohne Torbeteiligung, dafür trumpft der Nummer-1-Pick Macklin Celebrini gross auf.

Die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev (ganz links) bejubeln den Heimsieg gegen die Boston Bruins. Foto: Godofredo A. Vásquez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die San Jose Sharks beenden ihre Heimspiel-Serie in der NHL mit einem Sieg. Die Mannschaft mit Philipp Kurashev (26) bezwingt die Boston Bruins 3:1.

Mit dem Erfolg gegen die Bruins reagieren die Sharks umgehend auf das 2:3 tags zuvor gegen die Ottawa Senators und kommen in der vierten Partie vor heimischem Publikum hintereinander zum dritten Sieg. Der Berner Kurashev ist an keinem der drei Treffer beteiligt.

Dagegen spielt sich ein weiteres Mal der 19-jährige Macklin Celebrini, der Topskorer des Teams, in den Vordergrund. Der Kanadier, im letztjährigen Draft als Nummer 1 gezogen, trifft Mitte des zweiten Drittels im Powerplay zum 2:0 (siehe X-Post unten) und bereitet 67 Sekunden vor der Schlusssirene das 3:1 des Amerikaners Collin Graf ins leere Gehäuse vor.

Celebrini ist mit seiner gegenwärtigen Bilanz von 14 Toren und 20 Assists nach seinem Landsmann Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche der zweitbeste Skorer der Saison. Platz 1 in der Torschützenliste teilt sich MacKinnon nunmehr mit Morgan Geekie, einem weiteren Kanadier. Der Stürmer der Bruins steht nach seinem Anschlusstreffer zum 1:2 ebenfalls bei 17 erfolgreichen Abschlüssen.

Pleite für Niederreiter

Der zweite in der Nacht auf Montag im Einsatz gestandene Schweizer, Nino Niederreiter (33), musste als Verlierer vom Eis. Die Winnipeg Jets mit dem Bündner beziehen mit dem 0:3 gegen die formstarken Minnesota Wild die zweite Heimniederlage innert 48 Stunden. Die Wild ihrerseits erringen den fünften Sieg am Stück.

