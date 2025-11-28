Kevin Fiala und die LA Kings haben an Thanksgiving spielfrei, der Schweizer steht dennoch im Einsatz – mit seiner Foundation Fiala and Friends bereitet er Kindern und Familien aus einem Kinderspital eine Freude.

Darum gehts Kevin Fiala lädt Kinder aus Kinderspital zu besonderem Thanksgiving-Mittagessen ein

Fiala serviert Essen, geht aufs Eis und führt durch Kings-Katakomben

Aktion ist Teil von «Fiala's Friends» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Das Erntedankfest – englisch Thanksgiving – gehört in den USA zu den wichtigsten Feiertagen des Jahres. Traditionell verkünden Menschen dieser Tage, wofür sie dankbar sind. Dabei sprechen die LA Kings mit einem Post auf X wohl vielen Kindern und deren Eltern aus der Seele. «Dankbar für Kevin Fiala», schreiben sie und teilen Fotos von einem speziellen Anlass am Donnerstag.

Der Schweizer hat Kinder und Familien aus einem Kinderspital von Los Angeles zu einem aussergewöhnlichen Thanksgiving-Mittagessen eingeladen. Neben einem Menü – der NHL-Star hat mit passender Truthahn-Schürze offenbar Schöpfdienst bei der Erbsen-und-Karotten-Station gefasst – geht Fiala mit den Familien auch aufs Eis und gibt ihnen eine Führung durch die Katakomben der Kings.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den sozialen Netzwerken wird der Schweizer für die wohltätige Aktion mit Lob überhäuft. «Das ist mein Enkel. Er hatte so viel Spass!» oder «Meine Familie hatte eine wunderbare Zeit», sind nur Beispiele zweier Kommentare von Beteiligten.

Im vergangenen August Benefizspiel in Zürich

Die Aktion war ein Teil von Fialas Wohltätigkeitsinitiative «Fiala's Friends», mit der er im Sommer auch in der Schweiz einen grossen Auftritt hatte. Damals trat er gemeinsam mit einigen NHL-Stars sowie Ex-Fussballkeeper Petr Cech oder dem zurückgetretenen Andres Ambühl in einem Benefizspiel gegen die ZSC Lions an.

«Fiala's Friends» gilt als ein Herzensprojekt des Hockey-Stars und soll junge Talente dabei unterstützen, ihre Träume zu verfolgen, sowie Kindern in schwierigen Umständen helfen.