Die Philadelphia Flyers entscheiden die Serie gegen die Pittsburgh Penguins für sich und ziehen als drittes Team in die zweite Runde der NHL-Playoffs ein. Die Tampa Bay Lightning um Janis Moser geraten gegen die Montreal Canadiens mit 2:3 in Rückstand.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Janis Moser steht mit seinen Tampa Bay Lightning vor dem Playoff-Aus. Die NHL-Franchise aus Florida verliert Spiel fünf gegen die Montreal Canadiens mit 2:3, die in der Nacht auf Samstag zu Hause die Chance haben, die Serie zuzumachen.

Den entscheidenden Treffer erzielt Ex-ZSC-Spieler Alexandre Texier kurz nach Start des Schlussdrittels. Zuvor konnten die Lightning die Montreal-Führung zweimal ausgleichen.

Philadelphia ist weiter

In die nächste Runde ziehen derweil die Philadelphia Flyers ein. Nachdem das Team die ersten beiden Matchpucks noch vergab, machen es vor heimischem Publikum nun alles klar. Dank eines 1:0-Sieges in Overtime entscheidet Philadelphia die Serie gegen die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby mit 4:2 für sich.

Matchwinner auf Seiten von Philadelphia ist Cam York, der sein Team in der 18. Minute der Verlängerung mit einem Schuss von der blauen Linie erlöst. Bester Spieler auf dem Eis ist aber Flyers-Goalie Dan Vladar, der beim Shutout alle 42 (!) Abschlüsse auf sein Tor pariert. In der zweiten Runde der Playoffs trifft Philadelphia nun auf die Carolina Hurricanes.

Schmids Vegas hat jetzt Matchpucks

Im letzten Spiel des Abends zwischen den Utah Mammoth und den Vegas Golden Knights, bei denen Goalie Akira Schmid erneut nicht zum Einsatz kommt, fällt die Entscheidung gar erst in der zweiten Verlängerung. Dort schiesst Brett Howden Vegas zum 5:4-Sieg und ermöglicht seinem Team damit zwei Matchpucks.

Zuvor war es in der regulären Spielzeit ein hin und her, erst kurz vor Schluss rettete Pawel Dorofejew die Golden Knights mit seinem dritten Treffer überhaupt in die Overtime.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten