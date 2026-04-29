SC Bern verstärkt sich mit NHL-Stürmer

Der SC Bern rüstet für die nächste Saison auf. Sonny Milano wechselt zur kommenden Saison in die Bundesstadt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach einer enttäuschenden Saison, die mit dem Out in den Play-Ins zu Ende ging, rüstet der SC Bern für die kommende Spielzeit weiter auf. Für die Offensive holen die Mutzen den Stürmer Sonny Milano (29). Der 29-jährige US-Amerikaner stösst aus der Organisation der Washington Capitals zum SC Bern und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterzeichnet.

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Sonny Milano ist ein technisch starker und kreativer Flügelspieler, der mit seinen Skills unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse verleihen wird.»

Milano wurde im NHL-Draft 2014 in der ersten Runde ausgewählt und bestritt in seiner Karriere bislang 344 NHL-Spiele, in denen er 145 Scorerpunkte (66 Tore, 79 Assists) verbuchte. In der laufenden Saison erzielte er in 31 Einsätzen für die Washington Capitals 8 Scorerpunkte. Zusätzlich kommt er in der AHL in 18 Spielen für die Hershey Bears auf 14 Scorerpunkte. Aktuell steht Sonny Milano mit den Hershey Bears im Playoff-Halbfinal der Atlantic Division.

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