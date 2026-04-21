Bichsel und die Stars zeigen starke Reaktion auf Klatsche

Lian Bichsel und die Dallas Stars bestreiten Spiel 2 in den Playoffs. Und können die Serie gegen Minnesota Wild ausgleichen. Derweil sind auch die letzten beiden Teams in die Playoffs gestartet.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zum Playoff-Auftakt sind die Dallas Stars und Lian Bichsel unter die Räder gekommen. 1:6 haben sie zu Hause verloren. Nun zeigen sie eine starke Reaktion auf den Fehlstart und gleichen die Serie gegen die Minnesota Wild aus.

Auch die zweite Partie findet in Dallas statt. Bichsel kommt auf rund 14 Minuten Eiszeit, bleibt aber ohne Skorerpunkt. Die Stars gehen bereits früh in Führung, müssen jedoch noch vor der ersten Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Mehr liegt für Minnesota in Spiel 2 nicht drin. In der 48. Minute fällt mit dem 3:1 die endgültige Vorentscheidung, letztlich siegen die Dallas Stars 4:2.

In zwei weiteren Serien findet in der Nacht auf Dienstag ebenfalls Spiel 2 statt. Die Carolina Hurricanes setzen sich gegen die Ottawa Senators 3:2 in der Verlängerung durch – und die Philadelphia Flyers gewinnen auch das zweite Auswärtsspiel, sie schlagen die Pittsburgh Penguins 3:0. In beiden Serien steht es damit 2:0.

Erst in die Playoffs gestartet sind die Edmonton Oilers. Je zwei Tore im ersten und im dritten Drittel sichern ihnen den 4:3-Auftaktsieg gegen die Anaheim Ducks.

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