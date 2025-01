Kevin Fiala, Nino Niederreiter und Philipp Kurashev verlieren alle in der Nacht auf Dienstag. Letzterer hat allerdings persönlich endlich wieder Grund zu jubeln.

1/4 Philipp Kurashev darf endlich wieder nach einem eigenen Tor mit den Teamkollegen abklatschen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Chicago Blackhawks verlieren gegen Carolina Hurricanes, so auch die anderen NHL-Teams mit Schweizer Spielern

Kurashev erzielt erstes Goal, holt für Blackhawks später erneut die Führung

Am Feiertag, an dem Donald Trump als Präsident ins Weisse Haus zurückkehrt, stehen in der NHL drei Schweizer im Einsatz. Alle drei verlieren mit ihren Teams.

Am besten schlägt sich noch Philipp Kurashev. Der Stürmer der Chicago Blackhawks erzielt gegen die Carolina Hurricanes das 1:0 und steuert zum 3:2-Führungstor 19 Sekunden vor der zweiten Pause den Assist bei.

Zum ersten Mal in dieser Saison und erstmals seit dem 31. März 2024 (1 Tor und 1 Assist gegen Philadelphia) gelingen Kurashev zwei Punkte in einem Spiel. Damit steht der 25-Jährige nach 47 Partien (von denen er in 15 überzählig auf der Tribüne sass) bei sieben Skorerpunkten. Genützt hats aber nichts, Chicago verliert die Partie gegen Carolina 3:4 nach Verlängerung.

Ebenfalls ein Tor gelingt Nino Niederreiter für die Winnipeg Jets bei der 2:5-Auswärtsniederlage in Salt Lake City gegen Utah, der Churer trifft zum zwischenzeitlichen 1:4. Doppelt leer aus geht Kevin Fiala bei der 1:4-Heimniederlage seiner Los Angeles Kings gegen die Pittsburgh Penguins.

NHL-Superstar McDavid kassiert drei Spielsperren Connor McDavid brannten die Sicherungen durch, jetzt muss der Eishockeystar von den Edmonton Oilers in der NHL erst einmal zuschauen. Nach seinem Crosscheck gegen Conor Garland im Spiel bei den Vancouver Canucks am vergangenen Samstag (2:3) wurde der Teamkollege des deutschen Nationalstürmers Leon Draisaitl für drei Spiele gesperrt. Das gab die NHL bekannt. Der Kanadier fehlt dem Vizemeister damit am Dienstag gegen die Washington Capitals, beim Wiedersehen mit Vancouver am Donnerstag und gegen die Buffalo Sabres am Samstag (jeweils Ortszeit). Es sind die ersten drei von sechs aufeinanderfolgenden Heimspielen für die Oilers. McDavid liess sich Sekunden vor Spielschluss zum Crosscheck hinreissen und erhielt eine Matchstrafe. Tyler Myers wurde wegen des gleichen Vergehens gegen Evan Bouchard in die Kabine geschickt, der Canucks-Verteidiger erhielt ebenfalls eine Drei-Spiele-Sperre. Für McDavid ist es die längste Sperre seiner NHL-Karriere. «Er war frustriert, weil wir ein Tor zurücklagen und der beste Spieler der Liga 15 Sekunden lang festgehalten wurde», sagte Oilers-Trainer Kris Knoblauch.

