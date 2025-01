In der Nacht auf Sonntag stehen viele Schweizer NHL-Söldner im Einsatz – und erleben Unterschiedliches. Roman Josi erweitert mit Nashville die Siegesserie, während Kevin Fiala am gegnerischen Goalie verzweifelt.

Josis Predators im Aufwind – Fiala verzweifelt an US-Schweizer

1/4 Captain Roman Josi (mit Nr. 59) ist mit Nashville im Aufwind. Foto: George Walker IV

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Roman Josi startet mit Nashville in der NHL eine kleine Siegesserie. Die Predators gewinnen mit 6:2 gegen die Minnesota Wild zum dritten Mal in Folge. Der Captain glänzt als zweifacher Torvorbereiter. Drei Siege de suite, das gab es für die weit unter Wert geschlagenen Nashville Predators in dieser Saison erst einmal, Ende Oktober.

Josi punktet im fünften Spiel in Folge. Der Berner Verteidiger lässt sich beim 2:1 zum Ende des Start- wie auch beim 3:1 zu Beginn des Mitteldrittels einen Assist gutschreiben. Zum Matchwinner für die Predators avanciert Filip Forsberg mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

Im Kampf um die Playoffs ist Nashville unbedingt auf solche Siegesserien angewiesen. Der Rückstand der Predators auf einen der begehrten Plätze beträgt zwölf Punkte (umgerechnet sechs Siege). Noch sind allerdings 37 Spiele ausstehend.

Fiala beisst sich Zähne an US-Schweizer aus

Ausgezeichnete Aussichten auf eine Playoff-Teilnahme hat hingegen Nino Niederreiter. Der Bündner steht mit den Winnipeg Jets trotz der 1:3-Heimniederlage gegen die Calgary Flames weiterhin an der Spitze der Western Conference.

Als Verlierer geht am Samstag trotz eines Assists auch Kevin Fiala vom Eis. Der St. Galler Stürmer erlebt beim 2:4 der Los Angeles auswärts gegen die Seattle Kraken einen ernüchternden Abend. Gleich zehn (!) Mal schiesst Fiala aufs gegnerische Tor, findet in Goalie Joey Daccord aber stets seinen Meister. Der Schweiz-Amerikaner ist für Seattle mit 30 Paraden nebst dem dreifachen Torschützen Jaden Schwartz der Mann des Spiels.

Pius Suter gewinnt mit den Vancouver Canucks das kanadische Duell gegen die Edmonton Oilers 3:2. Der Zürcher bleibt als Center der dritten Sturmlinie im zwölften Spiel hintereinander ohne Skorerpunkt.

