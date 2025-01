Historisches in der NHL

1/4 Energischer Jubel bei Penguins-Keeper Nedeljkovic nach seinem Torerfolg. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Historischer Auftritt von Pittsburgh-Goalie Alex Nedeljkovic! Der 29-Jährige schafft beim 5:2-Auswärtssieg seines Teams gegen die Buffalo Sabres als erster Goalie in der Liga-Historie ein Tor und einen Assist in einem Spiel. Zunächst bereitet Nedeljkovic das zwischenzeitliche 3:1 durch Cody Glass vor, in der Schlussphase erzielt er den Endstand durch einen Treffer ins leere Tor der Sabres.

Nedeljkovic ist überhaupt erst der 16. Goalie in der NHL mit einem Torerfolg. Abseits der Skorerpunkte überzeugt er auch in seiner Kernaufgabe und verbucht starke 40 Paraden. Für die Penguins ist es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen. Die Sabres, im Saisonverlauf zwischenzeitlich mit 13 Niederlagen in Folge, bleiben Tabellenletzter der Eastern Conference.