Schweizer Jubel in der NHL

1/4 Kevin Fiala trifft endlich wieder. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala beendet in der Nacht auf Freitag eine fünf Spiele andauernde Durststrecke. Der Schweizer Stürmer trifft beim 5:1-Sieg seiner Los Angeles Kings bei den Vancouver Canucks und verbucht einen Assist.

Die Kings kehren nach zwei Niederlagen in Vancouver in die Erfolgsspur zurück. Fiala assistiert beim zweiten Treffer der Gäste, das vierte Tor erzielt er im Powerplay selbst. Für den Ostschweizer waren es der 15. Treffer und der neunte Assist in dieser Saison.

Hischier trifft doppelt

Eine noch bessere Ausbeute weist Nico Hischier aus. Der Captain der New Jersey Devils erzielt in der Partie bei den Toronto Maple Leafs seine Saisontreffer Nummer 21 und 22, hinzu kommen 17 Assists. Trotz der Überzahltore des Wallisers, einem Assist von Timo Meier und dreimaliger Führung müssen sich die Gäste in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist bereits die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen für die Devils, die in der Tabelle vom Gegner überholt wurden und auf Platz 3 abgerutscht sind.

Kurashev erneut überzählig

In anderen Tabellenregionen befinden sich die Nashville Predators. Das zu Beginn der Saison hoch gehandelte Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi liegt weit weg von den Playoff-Plätzen. Daran ändert auch der 3:2-Sieg gegen die Chicago Blackhawks nichts, zumal dieser erst im Penaltyschiessen realisiert wird. Während Josi mehr als eine halbe Stunde auf dem Eis steht und seinen 22. Assist verbucht, fehlt Philipp Kurashev bei den Blackhawks erneut überzählig.

Einen weiteren Sieg landen die Winnipeg Jets, die ihre Spitzenposition im Westen durch ein 2:1 gegen die Seattle Kraken festigen. Es ist der dritte Erfolg in Serie für das Team mit Nino Niederreiter, der ohne Skorerpunkt bleibt.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten