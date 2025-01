1/5 Canadiens-Publikumsliebling Arber Xhekaj lässt sich nach seinem Fight gegen Matt Rempe von den New York Rangers feiern. Foto: IMAGO/Imagn Images

Matt Rempe (22) hat sich einen zweifelhaften Ruf in der NHL erworben. Spielerisch ist der Stürmer limitiert. Der 2,03 Meter grosse und 109 Kilo schwere Kanadier der New York Rangers hat in seiner jungen Karriere in der besten Liga der Welt in 28 Spielen aber 102 Strafminuten verbüsst. Er ist jederzeit für eine Schlägerei zu haben und leistet sich immer wieder unsaubere Aktionen.

So verletzte er letzte Saison im Derby gegen die New Jersey Devils mit einem Bandencheck den Schweizer Jonas Siegenthaler oder fiel vor Weihnachten mit einem Ellbogenschlag gegen Dallas-Star Miro Heiskanen auf, was ihm eine Sperre von acht Spielen einbrachte.

Nun ist der Bösewicht wieder zurück. In den ersten Spielen hielt er sich zurück und blieb ohne Strafen. Doch beim Gastspiel bei den Montréal Canadiens knallts. Er legt sich mit Verteidiger Arber Xhekaj (23) an, lässt sofort die Handschuhe fallen und wartet gar nicht ab, ob sein Gegner für einen Fight bereit ist. Doch er gerät bei Xhekaj an den Falschen. Schliesslicht nennt man Xherkaj nicht nur «Wifi», weil sich sein Nachname für manche wie ein Internetpasswort anhört, sondern auch «Sheriff».

Der Publikumsliebling der Canadiens, dessen Mutter aus Tschechien stammt und dessen Vater in den 90er Jahren aus dem Kosovo nach Kanada geflüchtet war, zeigt, was in ihm steckt. Der 1,93 Meter grosse 109-Kilo-Brocken, der auch kein Kind von Traurigkeit (254 Strafminuten in 138 NHL-Partien) ist, landet mehr Volltreffer und entscheidet den Schwergewichtskampf für sich. Die Fans sind begeistert, als Rempe auf dem Rücken liegt.

Der Kampf kam wohl nicht aus heiterem Himmel. Bereits im Warmup vor dem Spiel tauschten die beiden Schwergewichte beim Dehnen ein paar Worte miteinander aus. (sr)

0:50 Wiederholungstäter: NHL-Bad-Boy Rempe trifft Siegenthaler im Gesicht