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Bei Las Vegas auf Abstellgleis
Schweizer Goalie wechselt innerhalb der NHL

Bei den Vegas Golden Knights ist Akira Schmid gegen Ende der letzten NHL-Saison kaum noch zum Einsatz gekommen. Nun wagt der Schweizer Torhüter in Florida einen neuen Anlauf.
Publiziert: 11:10 Uhr
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Akira Schmid verlässt die Vegas Golden Knights.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Akira Schmid hat einen neuen Klub: Der 26-jährige Torhüter verlässt die Vegas Golden Knights und schliesst sich NHL-Konkurrent Florida Panthers an, wie die Franchise aus der Stadt Sunrise in der Nacht auf Samstag verkündet. Beim Stanley-Cup-Sieger von 2024 und 2025 unterschreibt Schmid einen Zweijahresvertrag.

Und dürfte dabei auf mehr Einsatzzeit hoffen als noch zuletzt in Las Vegas. Für den Stanley-Cup-Finalisten der abgelaufenen Saison stand Schmid zwar 34-mal im Einsatz – so viel wie noch nie in seinen fünf NHL-Spielzeiten mit den Knights und den New Jersey Devils –, sein letztes Spiel datiert aber vom 21. März. In den Playoffs hat er mit der Rolle des Reservisten vorliebnehmen müssen.

Mit der Verpflichtung von Schmid, der 2024 Teil des Schweizer Silber-Teams an der WM in Tschechien war und auch an den Olympischen Spielen in Mailand im letzten Februar zum Einsatz kam, reagieren die Panthers auf den Abgang von Sergei Bobrowski (37). Den russischen Keeper zieht es nach sieben Jahren in Florida weiter zu den Toronto Maple Leafs. Zuvor haben die Panthers bereits den schwedischen Goalie Jacob Markström (36) von New Jersey nach Sunrise geholt.

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