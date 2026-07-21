Der EHC Biel und Andrew Agozzino gehen per sofort getrennte Wege, der Vertrag des Kanadiers wird aufgelöst.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der Vertrag von Andrew Agozzino (35) beim EHC Biel wäre eigentlich noch bis im Jahr 2027 gelaufen. Doch nun wird das Arbeitspapier des Kanadiers per sofort aufgelöst, das geben die Seeländer am Dienstag bekannt. Als Auslöser für die überraschende Wendung geben sie persönliche Gründe auf Seiten des Spielers an.

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Erst Anfang Juni wurde die Verpflichtung des Stürmers bekanntgegeben. Zu einem Einsatz für den EHCB wird der ehemalige NHL-Spieler trotzdem nicht kommen. Agozzino absolvierte 53 Spiele (bei sechs Teams) in der besten Liga der Welt, dabei gelangen ihm zwölf Scorerpunkte. Wo es für Agozzino weitergehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

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