542 NHL-Spiele hat Kevin Labanc absolviert, bevor er in die KHL wechselte. Nach einer Saison in Shanghai kommt der US-Amerikaner nun in die Schweiz zu den Rapperswil-Jona Lakers.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Lakers verpflichten den NHL-erfahrenen Kevin Labanc (30) bis zum Ende der kommenden Saison. In Nordamerika kommt der Ex-Teamkollege von Timo Meier (29) für die San Jose Sharks und die Columbus Blue Jackets auf insgesamt 542 NHL-Spiele sowie 251 Skorerpunkte. Vor seinem Wechsel zu Columbus absolvierte der Stürmer ein Camp bei den New Jersey Devils, wo er zusammen mit Jonas Siegenthaler (29) im Einsatz stand.

Zuletzt spielte Labanc eine Saison in der KHL für die Shanghai Dragons und verpasste dabei die Playoffs deutlich mit einem Rückstand von über 20 Punkten. Als drittbester Skorer – 34 Punkte in 55 Spielen – nahm der US-Amerikaner am KHL-Allstar-Game teil.

«Kevin hat seine Qualitäten über viele Jahre in der NHL gezeigt. Er ist ein Skorer, verfügt über einen ausgezeichneten Schuss und wird uns als Rechtsschütze im Powerplay enorm helfen. Mit 30 ist er zudem im besten Alter für einen Eishockey-Spieler», sagt Sportchef Claudio Cadonau (38) zur Verpflichtung des Ausländers. Labanc ersetzt somit Mike Sgarbossa (33), der sich aus familiären Gründen entschieden hat, doch nicht bei den Lakers zu unterschreiben.

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