Unterschiedlich erfolgreicher Abend für die Schweizer Hockeyspieler in der NHL: Janis Moser erzielt sein drittes Saisontor, als Sieger geht aber nur Roman Josi mit Nashville vom Eis.

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels trifft der Berner Verteidiger Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es ist im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

Einen leichten Aufwärtstrend weisen die Nashville Predators mit Captain Roman Josi auf. Der Verteidiger steuert zwei Assists zum 5:2 in St. Louis (mit Pius Suter) bei. Der Schweizer hat damit schon in 177 NHL-Spielen mehrfach gepunktet – etwas, das nur vier anderen Verteidiger gelungen ist, die nicht in Nordamerika zur Welt gekommen sind. Angeführt wird diese Liste von Nicklas Lidström (264) und Erik Karlsson (214). Josi liegt nach seinen zwei Vorlagen gegen die Blues in diesem speziellen Ranking neu auf Platz 5.

Niederreiter verliert 1001. Spiel

Niederlagen gibt es für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter in dessen 1001. Spiel in der Regular Season mit 2:3 nach Verlängerung gegen Ottawa und die Los Angeles Kings von Kevin Fiala mit 1:4 in Dallas. Fiala erlebt einen schwierigen Abend, er steht bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Los Angeles verliert zum dritten Mal in Folge und belegt im Westen nur noch den 6. Platz. Nashville, Winnipeg, das beste Team der letztjährigen Qualifikation, sowie St. Louis sind derzeit sogar ausserhalb der Playoff-Ränge klassiert.

