Das erste Spiel

Das war mit den New York Islanders zu Hause gegen die Dallas Stars. An diesem Abend ist mein grösster Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Als kleiner Bub habe ich zu Hause in der Stube mit einem Mini-Stock den grossen NHL-Stars nachgeeifert. Und dann durfte ich plötzlich tatsächlich in der besten Liga der Welt einlaufen. Das hat sich damals irgendwie surreal angefühlt. Es hat aber nicht viel zu einem perfekten Einstand gefehlt. Ich war nur wenige Sekunden auf dem Eis, als ich von der linken Seite einen Schuss abfeuern konnte, der beinahe im Tor gelandet wäre. Ansonsten kann ich mich kaum an dieses Spiel erinnern. Es war wie in einem Film.

Die aussergewöhnlichste Begegnung

Als Kind hatte ich zwei grosse Vorbilder: Harijs Vitolins, den lettischen Topskorer von meinem Stammklub EHC Chur, und Russlands Super-Flügel Ilja Kowaltschuk. Als ich mit den Islanders gegen die New Jersey Devils gespielt habe, bin ich bei einem Bully in der neutralen Zone dem überragenden Kowaltschuk gegenübergestanden. Dieser Augenblick ist mir heftig eingefahren, ich habe zu mir gesagt: «Lecko mio, jetzt spielst du tatsächlich gegen den Kowaltschuk. Wie ist denn das möglich?»

Die skurrilste Situation

Im Juni 2013 habe ich mir im TV die Live-Übertragung der NHL-Drafts reingezogen. Ich wollte eigentlich nur sehen, welches Team den Winterthurer Mirko Müller draftet. Doch plötzlich tauchte am Bildschirmrand eine Meldung mit meinem Namen auf – in den Breaking News wurde vermeldet, dass ich von den Islanders zu den Minnesota Wild «getradet» wurde. Im ersten Moment war ich einigermassen überfordert mit dieser Situation, aber dann habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich die Islanders verlassen durfte, weil ich den Durchbruch in diesem Team nicht geschafft habe.

Patrick Marelau (San Jose Sharks) lässt sich 2021 feiern, als er den Rekord von Gordie Howe übertroffen hat. AFP Spieler mit den meisten NHL-Partien 1. Patrick Marleau 1779

2. Gordie Howe 1767

3. Mark Messier 1756

4. Jaromir Jagr 1733

5. Ron Francis 1731 Schweizer 1. Nino Niederreiter 1000

2. Roman Josi 981

3. Mark Streit 786

4. Kevin Fiala 682

Die schmerzlichste Phase

Es hat in meiner Karriere zwei Transfers gegeben, die mit unschönen Emotionen verknüpft waren. Bei den Minnesota Wild hatte ich eine wunderbare Zeit. Hier habe ich zwischen 2013 und 2019 meinen ersten Hattrick verbucht und insgesamt 110 Tore erzielt. Eigentlich hätte ich meine Karriere gerne hier beendet. Deshalb ist mir der Trade zu den Carolina Hurricanes nicht leichtgefallen. Richtig heftige Herzschmerzen hatte ich im Februar 2023. Ein halbes Jahr zuvor habe ich einen Vertrag bei den Nashville Predators unterschrieben, wo ich mich vor allem dank meines Kumpels Roman Josi auf Anhieb heimisch gefühlt habe. Es ist auch sportlich gut gelaufen, ich habe in 56 Spielen 28 Skorerpunkte erzielt.

Deshalb hat mich schier der Schlag getroffen, als mir der General Manager während eines Gastspiels in Arizona mitgeteilt hat, dass er mich nach Winnipeg transferiert habe. Als ich mich von Roman Josi verabschiedet habe, hatten wir beide Tränen in den Augen.

Niederreiters NHL-Stationen Von 2010 bis 2012 spielt Niederreiter bei den New York Islanders. Obwohl sich der damalige Islanders-Captain Mark Streit wie ein grosser Bruder um den Rookie aus den Bündner Bergen kümmert, schafft er hier den Durchbruch nicht. Niederreiters New York-Bilanz: 64 Spiele, 2 Tore und 1 Assist. Bei den Minnesota Wild erzielt Niederreiter in seiner Saison 2013/14 14 Tore, in der darauffolgenden Spielzeit übertrifft der Flügelstürmer erstmals die 20-Tore-Marke. Seine produktivste Saison hat er in der Saison 2016/17 mit 25 Toren und 32 Assists. Weil sich der einstige EHC-Chur-Junior mit Headcoach Bruce Boudreau nicht so gut versteht wie mit dessen Vorgänger Mike Yeo, geht seine Zeit in Minnesota im Januar 2019 nach 434 Spielen, 110 Toren und 118 Assists zu Ende. Mit 27 Jahren landet Nino im Rentnerparadies – in Raleigh, wo die Carolina Hurricanes zu Hause sind, lassen sich aufgrund des milden Klimas besonders viele Rentner nieder. Niederreiter produziert in dreieinhalb Saisons bei den Hurricanes in 234 Spielen 69 Tore und 68 Vorlagen. In Nashville darf Niederreiter mit seinem Nati-Kumpel Roman Josi neben der Nati endlich auch auf Klubebene zusammenspielen. Allerdings nur während 56 Spielen. Obwohl der Mann mit der Rückennummer 22 in dieser Zeit 18 Tore und 10 Assists verbucht, wird er im Januar 2023 nach Winnipeg transferiert. Für die Jets hat Niederreiter bis anhin 212 Spiele (47 Goals/52 Assists) bestritten.

Der peinlichste Moment

Im Dezember 2011 spielte ich mit den Islanders gegen die Dallas Stars. Nachdem ich in einen üblen Check von Mark Fistric gelaufen bin, musste ich von meinen Mitspielern auf dem Weg in die Umkleidekabine gestützt werden. Ich war danach derart benebelt, dass ich auf der Suche nach der Dusche splitternackt in Richtung der Cheerleader-Garderobe gelaufen bin. Der Teamarzt hat mich zum Glück abgefangen und in die richtige Garderobe geführt.

Der wichtigste Sieg

Der Playoff-Triumph mit Minnesota 2014 gegen Colorado. Wir sind als klarer Aussenseiter in dieses Duell gestiegen. Doch wir sind über uns hinausgewachsen. Ich selber hatte in dieser Serie lange kein Glück im Abschluss, deshalb habe ich vor dem entscheidenden siebten Spiel die Schlittschuhe gewechselt. Das war eine glückliche Entscheidung. Nachdem ich in der regulären Spielzeit ein Tor und einen Assist verbuchen konnte, habe ich in der Verlängerung das Golden Goal erzielt. Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen. Es gibt kaum etwas Emotionaleres, als wenn du dein Team in die nächste Runde schiesst.

Das schmerzlichste Foul

Als NHL-Rookie habe ich mit den Islanders in einem Vorbereitungsspiel gegen Montreal den berühmten Mike Cammellari mit einem saftigen, aber fairen Check eingedeckt. Cammellari hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat mir einen derart heftigen Schlag in die Kniekehle verpasst, dass für mich das Spiel vorbei war.

Der härteste Gegenspieler

Das war unbestritten der 2,06 Meter lange und 118 Kilo schwere Zdeno Chara. Normalerweise bin ich ja bekannt dafür, dass ich in den Ecken die Scheiben ausgrabe und vor dem Tor einen grossen Wirbel entfachen kann. Aber in den Zweikämpfen mit dem Riesen aus der Slowakei habe ich nie auch nur einen Meter für mich gewinnen können, ich habe von ihm ein paar schmerzliche Crosschecks in die Rippen kassiert. Neben dem Eis verwandelte sich dieses Defensiv-Monster in einen extrem liebenswürdigen, bescheidenen Kerl. 2016 sind Mark Streit, Luca Sbisa, Roman Josi und ich anlässlich des World Cups in Kanada mit Chara essen gegangen. Während wir Schweizer teures Wagyu-Rind geordert und wie die Könige gegessen haben, hat Chara, der damals bei den Boston Bruins 7,5 Millionen Dollar kassiert hat, das billigste Steak bestellt.

Das schönste Tor

Das habe ich 2014 mit Minnesota gegen meinen jetzigen Klub Winnipeg erzielt. Thomas Vanek hat mich mit einem herrlichen Pass lanciert, im Zweikampf mit dem Torhüter habe ich aber die Bodenhaftung verloren, ich war plötzlich mit beiden Beinen in der Luft. Trotzdem ist es mir irgendwie gelungen, den Puck mit der Backhand hinter dem Rücken des Goalies ins Tor zu schieben. Zach Parise, der damals der unantastbare Superstar von Minnesota war, ist danach zu mir gekommen und hat gesagt: «Unglaublich, wie du dieses Tor gemacht hat – sensationell!» Aus dem Mund eines so grossen Spielers wie Parise kamen diese Worte für mich einem Ritterschlag gleich.

Die panischsten Minuten neben dem Eis

Im Frühling 2023 feierte ich in einem Lokal in der Innenstadt von Winnipeg mit meinen Teamkollegen den Abschluss der Saison. Alles war wunderbar. Doch kurz nachdem ich die Party verlassen hatte, wurde es dramatisch. Nur wenige Minuten, nachdem ich mich zu Fuss auf den Heimweg gemacht hatte, wurden meine Teamkollegen in diesem Nachtclub sicherheitshalber eingesperrt. Grund: In der Nähe des Lokals wurde ein offensichtlich geisteskranker Mann gesichtet, der mit einer Waffe herumfuchtelte. Ich bekam von all dem nichts mit, bis mich ein Teamkollege anrief. Er schrie in sein Handy: «Lauf jetzt ganz schnell, Nino! In der Stadt rennt irgendein Idiot mit seiner Knarre herum!» Zum Glück musste ich nur noch ein paar Hundert Meter sprinten, bis ich zu Hause war.