Beim 5:1-Sieg seiner Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals steht Nino Niederreiter zum 1000. Mal in einem NHL-Spiel auf dem Eis. Eine Marke, die natürlich gefeiert werden muss.

Grosse Nino-Party beim Spiel der Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals: Schon vor dem Spiel sind Jets-Spieler mit der Nummer 1000 auf Leibchen und Jacken zu sehen. Alles, um das 1000. Regular-Season-Spiel ihres Churer Teamkollegen Nino Niederreiter zu feiern. Der 33-Jährige erreicht diese Marke als erster Schweizer in der Liga-Geschichte.

Die Ehrungen gehen dann auf dem Eis weiter, wo Niederreiter einen silbernen Stock erhält. Zudem wird ein Video mit vielen Gruss-Botschaften eingespielt. Zu den Gratulanten gehören neben Familie und Freunden auch die Crème de la Crème der Schweizer Sport-Prominenz um Ski-Star Marco Odermatt, Tennis-Legende Roger Federer und NHL-Kollege Roman Josi.

Passend zur Party garnieren die Jets den Abend mit einem 5:1-Sieg gegen die Capitals. Nur einen Skorerpunkt darf Niederreiter an diesem historischen Schweizer NHL-Abend nicht verbuchen. «Ich denke, alle wollten heute gewinnen, um es eine noch speziellere Nacht zu machen», sagt Niederreiter nach der Partie.

So spielten die anderen NHL-Schweizer Neben Niederreiter kommen auch andere Schweizer zu Siegen in der NHL: Nico Hischier und Jonas Siegenthaler gewinnen mit New Jersey gegen Anaheim 4:1. Timo Meier fehlt dabei aus familiären Gründen. Erfolgreich ist auch Philipp Kurashev, der mit San Jose die Pittsburgh Penguins in der Overtime 6:5 niederkämpft. Dabei langen die Penguins zu Beginn des Schlussdrittels noch mit 5:1 vorne. Niederlagen kassieren Janis Moser (Tor zum 2:2) beim 2:3 von Tampa Bay gegen die New York Islanders sowie Roman Josi beim 2:4 von Nashville gegen Colorado. Ebenfalls nichts zu feiern hat Kevin Fiala, der mit den LA Kings in der Verlängerung gegen die Calgary Flames mit 1:2 den Kürzeren zieht.