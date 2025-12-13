Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie können Pius Suter (29) und die St. Louis Blues mal wieder jubeln: Gegen die Chicago Blackhawks gibts einen 3:2-Heimerfolg.
Suter bleibt in 16 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt. Die Blues halten aber mit dem Sieg den Anschluss an die Playoffplätze. Der Rückstand auf die San Jose Sharks auf dem letzten Wild-Card-Rang beträgt zwei Zähler.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.