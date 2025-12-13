DE
Schweizer ohne Skorerpunkt
Sieg für Suter und die Blues

In der Nacht auf Samstag steht Pius Suter als einziger NHL-Schweizer im Einsatz. Er tut dies mit Erfolg.
Publiziert: vor 53 Minuten
Die Hoffnung auf die Playoffs lebt bei Pius Suter und den St. Louis Blues. (Archivbild)
Foto: AP

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie können Pius Suter (29) und die St. Louis Blues mal wieder jubeln: Gegen die Chicago Blackhawks gibts einen 3:2-Heimerfolg.

Suter bleibt in 16 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt. Die Blues halten aber mit dem Sieg den Anschluss an die Playoffplätze. Der Rückstand auf die San Jose Sharks auf dem letzten Wild-Card-Rang beträgt zwei Zähler. 

