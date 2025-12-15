DE
Achterbahnfahrt geht weiter
Devils verlieren Siegenthalers Jubiläumsspiel

Mit den New Jersey Devils steht nur ein Team mit Schweizer Spielern im Einsatz. Sie müssen sich den Vancouver Canucks geschlagen geben.
Publiziert: vor 47 Minuten
Die New Jersey Devils verlieren gegen die Vancouver Canucks.
Foto: IMAGO/Imagn Images
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Achterbahnfahrt der New Jersey Devils geht weiter. Seit fünf Spielen wechseln sich Sieg und Niederlage beim Team des Schweizer Trios Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler ab. Nun setzt es die nächste Pleite ab. Gegen die Vancouver Canucks verlieren die Devils knapp mit 1:2.

Den Rückstand handeln sie sich in den ersten sieben Minuten ein, als die Canucks zwei Powerplays eiskalt ausnützen. Obwohl die Devils, bei denen Meier weiterhin aus familiären Gründen fehlt, in der 25. Minute den Anschlusstreffer erzielen, können sie die Niederlage nicht mehr verhindern.

Die beiden Schweizer bleiben ohne Skorerpunkt. Trotz Niederlage hat Siegenthaler etwas zu feiern. Der Verteidiger absolviert sein 400. Spiel in der NHL – zum 303. Mal trägt er dabei das Trikot der New Jersey Devils.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

