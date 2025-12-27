DE
FR
Abonnieren
Jan Cadieux vor seiner ersten und letzten U20-WM
2:29
«Erstes Ziel ist Viertelfinal»:Jan Cadieux vor seiner ersten und letzten U20-WM

U20-WM in den USA
Künftiger A-Naticoach Cadieux steht erstmals unter Beobachtung

Nach der Heim-WM im Mai wird Jan Cadieux Nati-Coach Patrick Fischer beerben. Doch zunächst steht für ihn die U20-WM in St. Paul an, wo es für ihn auch darum geht, dass sein Ruf keinen Schaden nimmt.
Publiziert: vor 56 Minuten
Kommentieren
1/7
Jan Cadieux (r.) wird nach der Heim-WM im Mai Nachfolger von Nati-Coach Patrick Fischer.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Vor etwas mehr als drei Wochen wurde Jan Cadieux (45) als Nachfolger von Nati-Coach Patrick Fischer erkoren, der nach der Heim-WM im Mai abtreten wird. Beim Verband wollte man das Dossier schnell abschliessen, um im Hinblick auf Olympia im Februar Ruhe zu haben.

Vielleicht wollte man aber auch nicht riskieren, dass das Ansehen des Wunschkandidaten noch Schaden nehmen kann. Denn Cadieux ist derzeit Coach der U20-Nati und stand noch bei keinem Ernstkampf an der Bande. In der Nacht auf Sonntag steigt sein Team gegen die USA ins WM-Turnier ein.

Mehr zu Jan Cadieux
«Er atmet Hockey nicht nur, er isst und schläft es auch noch»
Launisch und cholerisch?
Weggefährten stellen neuen Nati-Trainer Jan Cadieux vor
Cadieux folgt auf Fischer – kann das gut gehen?
Mit Video
Analyse
Es bleiben mehrere Fragen
Cadieux folgt auf Fischer – kann das gut gehen?
Cadieux übernimmt von Fischer – worauf er seinen Fokus legt
Mit Video
Hockey-Hammer
Cadieux übernimmt von Fischer – worauf er seinen Fokus legt
Tigers-Coach Paterlini: «Das würde ich nie machen!»
Mit Video
Klub-Wechsel nach Nati-Korb?
Tigers-Coach Paterlini: «Das würde ich nie machen!»

Gegen den Gastgeber wie auch 20 Stunden später gegen Schweden dürfte nichts zu holen sein. Im letzten Test ging man gegen das Team um Toptalent Ivar Stenberg (18) mit 3:7 unter. Am Dienstag kommt es dann zum Schlüsselspiel gegen Deutschland, ehe zum Schluss der Vorrunde an Silvester das Spiel gegen die Slowaken ansteht.

Das Prestige-Duell gegen Deutschland dürfte über Himmel oder Hölle für die U20-Nati entscheiden. Mit einem Sieg hätte sie beste Chancen, zum fünften Mal in Folge in die Viertelfinals einzuziehen. Bei einer Niederlage steckt man im Abstiegskampf. 

17 Spieler mit NL-Erfahrung

Niemand will den Teufel an die Wand malen – aber man stelle sich vor, der künftige Nati-Coach beginnt sein neues Amt als Abstiegstrainer. Nachdem die U18-Nati im letzten Frühling abgestiegen ist, kann man das nicht ausschliessen, auch wenn man in der Vorbereitung Dänemark, einen möglichen Gegner im Relegationsspiel, mit 6:1 geschlagen hat.

Das WM-Programm der U20-Nati

Sonntag, 28. Dezember
USA – Schweiz 0.08 Uhr

Sonntag, 28. Dezember
Schweden – Schweiz 20.08 Uhr

Dienstag, 30. Dezember
Schweiz – Deutschland 20.08 Uhr

Dienstag, 31. Dezember
Schweiz – Slowakei 19.08 Uhr

Viertelfinals: 2./3. Januar (20.08/22.38/0.08/02.38)
Halbfinals: 4./5. Januar (22.38/02.38)
Final: 6. Januar (02.38)
Bronze-Spiel: 5. Januar (22.38)
Relegationsspiel: 2. Januar (18.38)

Alle Schweizer Spiele werden live auf MySports und kostenlos auf der MySports-App übertragen.


Sonntag, 28. Dezember
USA – Schweiz 0.08 Uhr

Sonntag, 28. Dezember
Schweden – Schweiz 20.08 Uhr

Dienstag, 30. Dezember
Schweiz – Deutschland 20.08 Uhr

Dienstag, 31. Dezember
Schweiz – Slowakei 19.08 Uhr

Viertelfinals: 2./3. Januar (20.08/22.38/0.08/02.38)
Halbfinals: 4./5. Januar (22.38/02.38)
Final: 6. Januar (02.38)
Bronze-Spiel: 5. Januar (22.38)
Relegationsspiel: 2. Januar (18.38)

Alle Schweizer Spiele werden live auf MySports und kostenlos auf der MySports-App übertragen.


Cadieux konnte ein Team aufbieten, bei dem 17 Spieler über NL-Erfahrung verfügen. Die Verteidigung ist gut bestückt, wobei Captain Leon Muggli, der bei den Hershey Bears in der AHL zuletzt seit Mitte Oktober verletzt ausfiel, und Fribourgs Ludvig Johnson herausragen.

Im Sturm richten sich die Augen der Scouts auf Lars Steiner (18, Rouyn-Noranda), dem gute Chancen eingeräumt werden, im nächsten NHL-Draft in den ersten zwei Runden gezogen zu werden, und Jonah Neuenschwander (Biel). Das erst 16-jährige Toptalent ist bereits zum zweiten Mal bei einer U20-WM dabei und wird im Hinblick auf den Draft 2027 als Erstrunder gehandelt.

Interessant wird es auch sein, die Stürmer Joel Grossniklaus (Malmö), Paul Mottard (Ilves Tampere, beide in der nächsten Saison beim SCB), Jamiro Reber (HV71, künftig Fribourg) und Verteidiger Gian Meier (Frölunda, künftig SCL Tigers) zu beobachten.

Das Schweizer U20-WM-Aufgebot

Goalies: Christian Kirsch (Kitchener Rangers/OHL), Phileas Lachat (Waterloo Black Hawks/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).
Verteidiger: Niklas Blessing (Biel), Mischa Geisser (Zug), Ludvig Johnson (Fribourg), Nik Lehmann (SCL Tigers), Gian Meier (Frölunda Göteborg/Sd), Leon Muggli (Hershey Bears/AHL), Basile Sansonnens (Lausanne), Daniil Ustinkov (ZSC Lions).
Stürmer: Mike Aeschlimann (SCL Tigers), Robin Antenen (Zug), Nathan Borradori (Ambri), Nolan Cattin (Biel), Joel Grossniklaus (Malmö Redhawks/Sd), Kevin Haas (Thurgau), Cyrill Henry (Lugano), Kimi Körbler (Kloten), Paul Mottard (Ilves Tampere/Fi), Jonah Neuenschwander (Biel), Jamiro Reber (HV71 Jönköping/Sd), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL), Beni Waidacher (Davos), Loris Wey (Zug).

Goalies: Christian Kirsch (Kitchener Rangers/OHL), Phileas Lachat (Waterloo Black Hawks/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).
Verteidiger: Niklas Blessing (Biel), Mischa Geisser (Zug), Ludvig Johnson (Fribourg), Nik Lehmann (SCL Tigers), Gian Meier (Frölunda Göteborg/Sd), Leon Muggli (Hershey Bears/AHL), Basile Sansonnens (Lausanne), Daniil Ustinkov (ZSC Lions).
Stürmer: Mike Aeschlimann (SCL Tigers), Robin Antenen (Zug), Nathan Borradori (Ambri), Nolan Cattin (Biel), Joel Grossniklaus (Malmö Redhawks/Sd), Kevin Haas (Thurgau), Cyrill Henry (Lugano), Kimi Körbler (Kloten), Paul Mottard (Ilves Tampere/Fi), Jonah Neuenschwander (Biel), Jamiro Reber (HV71 Jönköping/Sd), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL), Beni Waidacher (Davos), Loris Wey (Zug).

Hershey-Verteidiger Leon Muggli ist der Captain der U20-Nati.
keystone-sda.ch

Während die Nati in den letzten zwölf Jahren viermal Silber holte, liegt die letzte und einzige U20-Medaille bald 28 Jahre zurück. 1998 hexte der spätere NHL-Goalie David Aebischer die Schweiz zu Bronze. Letztmals qualifizierte man sich 2020 unter Christian Wohlwend für den Halbfinal. Sollte Cadieux das Kunststück wiederholen, wäre das ein schöner Coup.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz