Nach der Heim-WM im Mai wird Jan Cadieux Nati-Coach Patrick Fischer beerben. Doch zunächst steht für ihn die U20-WM in St. Paul an, wo es für ihn auch darum geht, dass sein Ruf keinen Schaden nimmt.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Vor etwas mehr als drei Wochen wurde Jan Cadieux (45) als Nachfolger von Nati-Coach Patrick Fischer erkoren, der nach der Heim-WM im Mai abtreten wird. Beim Verband wollte man das Dossier schnell abschliessen, um im Hinblick auf Olympia im Februar Ruhe zu haben.

Vielleicht wollte man aber auch nicht riskieren, dass das Ansehen des Wunschkandidaten noch Schaden nehmen kann. Denn Cadieux ist derzeit Coach der U20-Nati und stand noch bei keinem Ernstkampf an der Bande. In der Nacht auf Sonntag steigt sein Team gegen die USA ins WM-Turnier ein.

Gegen den Gastgeber wie auch 20 Stunden später gegen Schweden dürfte nichts zu holen sein. Im letzten Test ging man gegen das Team um Toptalent Ivar Stenberg (18) mit 3:7 unter. Am Dienstag kommt es dann zum Schlüsselspiel gegen Deutschland, ehe zum Schluss der Vorrunde an Silvester das Spiel gegen die Slowaken ansteht.

Das Prestige-Duell gegen Deutschland dürfte über Himmel oder Hölle für die U20-Nati entscheiden. Mit einem Sieg hätte sie beste Chancen, zum fünften Mal in Folge in die Viertelfinals einzuziehen. Bei einer Niederlage steckt man im Abstiegskampf.

17 Spieler mit NL-Erfahrung

Niemand will den Teufel an die Wand malen – aber man stelle sich vor, der künftige Nati-Coach beginnt sein neues Amt als Abstiegstrainer. Nachdem die U18-Nati im letzten Frühling abgestiegen ist, kann man das nicht ausschliessen, auch wenn man in der Vorbereitung Dänemark, einen möglichen Gegner im Relegationsspiel, mit 6:1 geschlagen hat.

Das WM-Programm der U20-Nati Sonntag, 28. Dezember

USA – Schweiz 0.08 Uhr Sonntag, 28. Dezember

Schweden – Schweiz 20.08 Uhr Dienstag, 30. Dezember

Schweiz – Deutschland 20.08 Uhr Dienstag, 31. Dezember

Schweiz – Slowakei 19.08 Uhr Viertelfinals: 2./3. Januar (20.08/22.38/0.08/02.38)

Halbfinals: 4./5. Januar (22.38/02.38)

Final: 6. Januar (02.38)

Bronze-Spiel: 5. Januar (22.38)

Relegationsspiel: 2. Januar (18.38) Alle Schweizer Spiele werden live auf MySports und kostenlos auf der MySports-App übertragen.

Cadieux konnte ein Team aufbieten, bei dem 17 Spieler über NL-Erfahrung verfügen. Die Verteidigung ist gut bestückt, wobei Captain Leon Muggli, der bei den Hershey Bears in der AHL zuletzt seit Mitte Oktober verletzt ausfiel, und Fribourgs Ludvig Johnson herausragen.

Im Sturm richten sich die Augen der Scouts auf Lars Steiner (18, Rouyn-Noranda), dem gute Chancen eingeräumt werden, im nächsten NHL-Draft in den ersten zwei Runden gezogen zu werden, und Jonah Neuenschwander (Biel). Das erst 16-jährige Toptalent ist bereits zum zweiten Mal bei einer U20-WM dabei und wird im Hinblick auf den Draft 2027 als Erstrunder gehandelt.

Interessant wird es auch sein, die Stürmer Joel Grossniklaus (Malmö), Paul Mottard (Ilves Tampere, beide in der nächsten Saison beim SCB), Jamiro Reber (HV71, künftig Fribourg) und Verteidiger Gian Meier (Frölunda, künftig SCL Tigers) zu beobachten.

Das Schweizer U20-WM-Aufgebot Goalies: Christian Kirsch (Kitchener Rangers/OHL), Phileas Lachat (Waterloo Black Hawks/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).

Verteidiger: Niklas Blessing (Biel), Mischa Geisser (Zug), Ludvig Johnson (Fribourg), Nik Lehmann (SCL Tigers), Gian Meier (Frölunda Göteborg/Sd), Leon Muggli (Hershey Bears/AHL), Basile Sansonnens (Lausanne), Daniil Ustinkov (ZSC Lions).

Während die Nati in den letzten zwölf Jahren viermal Silber holte, liegt die letzte und einzige U20-Medaille bald 28 Jahre zurück. 1998 hexte der spätere NHL-Goalie David Aebischer die Schweiz zu Bronze. Letztmals qualifizierte man sich 2020 unter Christian Wohlwend für den Halbfinal. Sollte Cadieux das Kunststück wiederholen, wäre das ein schöner Coup.