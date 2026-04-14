Swiss Olympic kritisiert Patrick Fischer: Der Hockey-Nationaltrainer reiste 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat zu den Olympischen Spielen in Peking. Der Sport-Dachverband wirft ihm Missachtung von Vertrauen und Transparenz vor.

Emanuel Gisi Sportchef

Der Skandal um das gefälschte Covid-Zertifikat von Hockey-Nationalcoach Patrick Fischer (50) zieht weitere Reaktionen nach sich. Nachdem sich sein langjähriger Assistent Christian Wohlwend (49) bereits von Fischers Handlungen distanziert hat, meldet sich nun Swiss Olympic zu Wort.

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Der Sport-Dachverband ist bei Olympischen Spielen jeweils für die Schweizer Delegation verantwortlich – so auch 2022 bei den Spielen in Peking. «Swiss Olympic ist überrascht und irritiert von der Tatsache, dass Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer im Februar 2022 ungeimpft und mit einem gefälschten Impfzertifikat an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilgenommen hat», heisst es auf Blick-Anfrage in einem Statement. «Bei allem Respekt für seine persönlich anspruchsvolle Situation ist Patrick Fischer aus Sicht von Swiss Olympic ein grosses Risiko für sich selbst, seine Mannschaft sowie die Schweizer Delegation an den Olympischen Spielen 2022 eingegangen.»

«Fischer hat unsere Werte missachtet»

Swiss Olympic habe nichts von Fischers illegalem Alleingang gewusst. «Transparenz und gegenseitiges Vertrauen ist Swiss Olympic im Austausch mit den Verbänden und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Olympischen Spielen sehr wichtig. Diese Werte wurden von Patrick Fischer missachtet, indem er auch gegenüber Swiss Olympic eine Falschdeklaration gemacht hat.»

Über mögliche Konsequenzen mag man bei Swiss Olympic noch nicht sprechen. Aber: «Die entsprechende Teilnahmevereinbarung muss von allen Delegationsmitgliedern unterschrieben werden. Dazu gehört auch das Einhalten der Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees, der Organisationskomitees von olympischen Anlässen und der Behörden des Ausrichterlands.»

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