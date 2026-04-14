Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Nati-Trainer Patrick Fischer hat gestanden, 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat nach Peking gereist zu sein. Wusste sein persönlicher Freund und ehemalige Assistent Christian Wohlwend (49) Bescheid?

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«Nein, ich wusste nichts davon», sagt er auf Anfrage von Blick. Wohlwend, wie Fischer selbst nicht unbedingt ein Impfbefürworter, hatte sich vor den Olympischen Spielen den Piks setzen lassen. «Klar, ich war damals Trainer beim HC Davos, das war unabdingbar. Im Kongresszentrum Davos musste ich mich zweimal impfen lassen.» Für Wohlwend war damals klar: Es hatte sein müssen.

Wohlwend gibt Fischer Rückendeckung

Wohlwend war von 2016 bis nach den Olympischen Spielen 2022 im Trainerstab der Nationalmannschaft. Ab 2017 als Assistent von Patrick Fischer. Was denkt er über Fischers Zertifikat-Betrug? «Finde ich das gut? Nein. Stehe ich weiterhin zu Patrick Fischer und seiner Position als Nati-Coach? Ja, zu einhundert Prozent!»

Aktuell ist Wohlwend erfolgreich als Experte bei Mysports im Einsatz. Mit seiner unverblümten Art und seinen pointierten Aussagen ist der zuletzt beim EHC Olten als Trainer beschäftigte Engadiner ein Gewinn für die Live-Berichterstattung des Spartensenders.

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