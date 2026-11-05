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Wieder an der WM dabei
«Schweizer Verband sollte sich zu Russland äussern»

Das CAS entscheidet, Russland darf ab 2027 wieder an der WM dabei sein und die Schweiz schweigt. Im Podcast «SCHLIIFTS?» erklärt Dino Kessler, warum er damit überhaupt nicht einverstanden ist.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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