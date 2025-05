Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – die Deutschen würden die 1:5-Scharte wohl am liebsten noch bei dieser WM auswetzen. Warum nicht mal in einer Partie um Edelmetall?

1/6 Gut gezielt: Fiala landet eine rechte Gerade im Gesicht des deutschen Verteidigers Geibel. Foto: imago/ActionPictures

Darum gehts Spiele gegen Deutschland haben Charakter einer «Kneipenschlägerei nach alter Sitte»

Ein Nati-Sieg gegen den Grossen Kanton erfüllt Schweizer Fans mit einer besonderen Zufriedenheit

Der rauschhafte 5:1-Erfolg der Nati vom Donnerstag ist eine Zäsur für die Deutschen

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Spiele gegen die Deutschen haben immer den Charakter einer Kneipenschlägerei nach alter Sitte: Es wird zugelangt, aber wenn das Mobiliar zerlegt ist, gibt man sich die Hand und geht nach Hause. Möglich ist sowas nur, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Gegen die Österreicher zum Beispiel ist es fad, weil die Österreicher die Aussenseiterrolle besetzen und nichts zu verlieren haben. Das bedeutet: Totalverzicht auf das Konzept des Nervenkitzels. Verliert die Schweiz bei einer WM gegen Österreich, fragt sich der Zuschauer höchstens, warum man die nicht ernst genommen hat.

Prinzipielle Fragen

Verliert man gegen Deutschland, werden prinzipielle Fragen laut: Haben wir den falschen Trainer, einen Fliegenfänger als Goalie oder blinde Stürmer aufgeboten? Ist unsere Liga zu weich, zu verspielt oder zu offensiv? Schlägt die Nati bei einer WM Kanada (häufig), Schweden (selten), Finnland (anekdotisch) oder die USA (war das 3:0 ein Bombenspiel oder nicht?), werden Glücksgefühle wach. Aber nichts erfüllt die Hockey-Nation mit mehr Zufriedenheit als Erfolge gegen Deutschland, auch weil sie eine belastbare Antwort auf die Frage «Wo stehen wir?» ergeben.

Warum nicht mal ein Duell um Edelmetall?

Nach dem berauschenden 5:1 am Donnerstag, als ZSC-Meisterstürmer Sven Andrighetto in einer Art von metaphysischem Rausch die DEB-Abwehr öffnete wie eine Konservendose, muss man vielleicht gar die Frage stellen, wo denn die Deutschen gerade stehen. Ist die Gefühlslage etwa so, wie in der Schweiz nach den vergeigten Viertelfinals 2021 und 2023? Auch wenn das am Donnerstag ein Gruppenspiel war – für die Deutschen ist das Ergebnis eine Zäsur, weil von Augenhöhe nicht die Rede sein konnte.

5:1? Ein Resultat, das wir in der Regel für die kleinen Nationen vorsehen. Dieser Stachel sitzt tief, die Deutschen werden auf das nächste Duell brennen. Vielleicht schon nächste Woche, wenn um Edelmetall gespielt wird?

