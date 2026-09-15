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Kontakt mit Bichsel und Update zu Fiala
Nati-Coach Cadieux arbeitet WM-Enttäuschung in Einzelgesprächen auf

Nati-Trainer Jan Cadieux hat die Enttäuschung des verlorenen WM-Finals im Mai mit den Nati-Spielern in Einzelgesprächen noch einmal Revue passieren lassen. Auch der lange intern gesperrte Lian Bichsel ist wieder Teil der Pläne.
Publiziert: 17:19 Uhr
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Nati-Coach Jan Cadieux hat die WM-Finalniederlage mit dem Team in Einzelgesprächen aufgearbeitet.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati-Trainer Cadieux reflektiert 15 Wochen nach WM-Final in Zürich
  • Cadieux führte persönliche Gespräche mit Spielern, auch mit Lian Bichsel
  • Kevin Fiala (30) erneut operiert, Genesung verläuft laut Cadieux positiv
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

15 Wochen nach dem bitteren WM-Final in Zürich mit der 0:1-Niederlage gegen Finnland lädt Nati-Trainer Jan Cadieux zum Ausblick. Nach der WM ist vor der WM. Doch der 46-Jährige gesteht: «Ich denke immer noch fast täglich daran, ob ich was hätte anders machen oder die Linien hätte umstellen sollen.»

Weil die Enttäuschung des erneut geplatzten Final-Traums noch so präsent ist, hat sich Cadieux entschieden, mit jedem WM-Spieler ein persönliches Gespräch zu führen anstatt per Telefon. «Das kürzeste dauerte 40 Minuten, das längste zwei Stunden. Ich traf mich bei jedem Spieler zu Hause. Wir haben den Final rekapituliert.»

Das Anliegen des Nati-Trainers: Zu erfahren, ob sein Staff etwas besser hätte machen können in der Matchvorbereitung oder ob Nervosität spürbar gewesen ist und sich vielleicht übertragen hat. Er kommt zum Schluss: «Auch in der dritten Pause waren wir alle noch überzeugt davon, dass wir gewinnen.»

Gute Gespräche mit Bichsel

Auf die Nachfrage, ob «alle Spieler» auch den für die Nati bis nach der Heim-WM gesperrt gewesenen Lian Bichsel inkludiert, bejaht Cadieux. Mit ihm hat er sich sogar zweimal getroffen. Einmal zusammen mit dem neuen Sportdirektor Patrick von Gunten, einmal allein. «Es war auch Lians Ziel, dass wir uns an einen Tisch setzen.»

Der 22-jährige Dallas-Verteidiger signalisiert, dass für ihn die Affäre gegessen ist, wenn man endlich einen Strich darunter ziehen kann. «Das wollen wir auch», betonen Cadieux und von Gunten. «Es waren offene und ehrliche Gespräche. Es ging nicht darum, wer im Recht war und wer nicht. Sondern um eine Lösung für die Zukunft.»

Bichsels Rückkehr, so erwähnt von Gunten, sei auch mit dem Team abgesprochen, «es gab keine Einwände». Das sagt er, weil es vor zwei Jahren geheissen hat, die Teamleader seien hinter dem Entscheid gestanden.

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Und: Cadieux liefert auch noch ein Update zu Kevin Fiala (30). Der L.A.-Star musste sich nach dem Beinbruch überraschend nochmals operieren lassen. «Die OP verlief gut, Kevins Stimmung ist zuversichtlich.»

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
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1
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7
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21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
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7
7
12
4
USA
USA
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4
11
5
Deutschland
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7
1
10
6
Österreich
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7
-12
9
7
Ungarn
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7
-24
3
8
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7
-28
0
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Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
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20
20
2
Norwegen
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11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
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2
13
4
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7
11
12
5
Slowakei
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7
2
11
6
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7
-11
6
7
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6
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-23
1
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