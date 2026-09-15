Mit 352 NHL-Spielen im Gepäck verstärkt Sonny Milano den SC Bern. Bei den Mutzen will der 30-jährige US-Stürmer neu durchstarten und einen Europa-Vorteil zu seinen Gunsten nutzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sonny Milano wechselt zum SC Bern und startet in der National League

Der 30-Jährige absolvierte 352 NHL-Spiele mit 145 Skorerpunkten

Milano verdiente zuletzt ein Millionensalär bei den Washington Capitals

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Mit seiner wilden Mähne und spektakulären Fähigkeiten mit dem Stock soll Sonny Milano beim SC Bern für Aufsehen sorgen. Der 30-jährige US-Stürmer verbrachte mehr als eine Dekade in Übersee und strich zuletzt ein Millionensalär ein. In der Schweiz wagt er nun einen Neuanfang. Dass es ihn in die National League zog, ist kein Zufall.

«Ganz klar eine Top-Liga»

In Milanos Karriere stehen 352 NHL-Spiele zu Buche (145 Skorer). Die letzte Saison beendete er aber in der AHL, was mit ein Grund für den Wechsel nach Europa war. Die Schweiz machten ihm zwei ehemalige Mitspieler bereits bei den Columbus Blue Jackets schmackhaft, von denen er 2014 in der ersten Runde gedraftet wurde. «In der NHL weiss eigentlich jeder, was die Schweiz zu bieten hat. Es ist ganz klar eine Top-Liga.» Für den Transfer nach Bern entschied er sich aber aus einem anderen, ganz bestimmten Grund.

Auf den Saisonstart am Dienstagabend gegen den ZSC freut er sich nicht zuletzt auch deshalb, weil er für sein Offensiv-Spiel hier in Europa von einem entscheidenden Umstand profitiert, den er so in der NHL nicht vorfindet. Was er zuletzt bei den Washington Capitals verdiente, wieso er sich für den SCB entschied und welche Pläne er für die Zukunft hat, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.