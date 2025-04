1/8 Lugano-Captain Calvin Thürkauf musste sich einer Finger-Operation unterziehen und verpasst die WM. Foto: Pius Koller

Darum gehts Fünf Silberhelden fallen für WM-Turnier aus, viele Plätze frei

NHL-Spieler sorgen für Unsicherheit in der Nati-Planung

Nur 8 der 25 Silberhelden sind derzeit in WM-Vorbereitung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Als es nach dem Playoff-Out der Davoser um die Frage geht, ob Routinier und Rekordmann Andres Ambühl (41) von Patrick Fischer nochmals nominiert wird, lässt der 49-jährige Nati-Trainer verlauten: «Alle letztjährigen Silberhelden haben sich die Chance verdient, für diese WM um einen Platz kämpfen zu können.» Nur: Von jenen 25 Silberhelden stehen zweieinhalb Wochen vor dem ersten WM-Spiel im dänischen Herning schon fünf nicht mehr zur Auswahl.

Verletzungen machen dem Stürmer-Quintett Calvin Thürkauf (27, Lugano, Finger gebrochen), Tristan Scherwey (33, Bern, Rücken), Gaetan Haas (33, Biel, Gehirnerschütterung), Dario Simion (30, Zug, Oberkörper) und Fabrice Herzog (30, Zug, Oberkörper) zu schaffen. Somit werden viele Plätze frei für andere Spieler.

Sagt Josi zwischen den Zeilen ab?

Denn auch hinter weiteren Akteuren, die vor einem Jahr in Prag (Tsch) für eine Euphorie gesorgt haben, stehen Fragezeichen. Insbesondere die NHL-Söldner sorgen für Unsicherheit in der Nati-Planung. Kevin Fiala (28) rockt mit den LA Kings in der ersten Playoff-Runde gegen Edmonton, Nino Niederreiter (32) mit seinen Winnipeg Jets gegen St. Louis. Nico Hischier (26) wehrt sich mit den New Jersey Devils gegen Carolina, er könnte als erster Schweizer aus den Playoffs fliegen. Sein Teamkollege Jonas Siegenthaler (27) laboriert allerdings noch immer an den Folgen einer Unterkörper-Verletzung. Akira Schmid (24) weilt als dritter Torhüter bei den Vegas Golden Knights.

Nati-Aufgebot 3. Vorbereitungswoche Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Luca Fazzini (HC Lugano), Grégory Hofmann (EV Zug), Simon Knak (HC Davos), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (SC Bern), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Samuel Walser (HC Fribourg-Gottéron) Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Luca Fazzini (HC Lugano), Grégory Hofmann (EV Zug), Simon Knak (HC Davos), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (SC Bern), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Samuel Walser (HC Fribourg-Gottéron) Mehr

Dann wären da noch Philipp Kurashev (25) und Roman Josi (34). Auf seine beste Saison bei Chicago hat Stürmer Kurashev seine schlechteste folgen lassen. Zudem läuft sein Vertrag aus. Dieser Umstand erschwert – oder verteuert – ein WM-Engagement jeweils. Bei Silber-Captain Josi verblasst der Hoffnungsschimmer. Im Interview nach der Regular Season, deren grössten Teil der Nashville-Captain aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung ebenfalls verpasst hat, sagt der Star-Verteidiger deutlich: «Es bleiben mir nun einige Monate zur Erholung.» Bis zum Saisonstart sei er wieder fit. Das klingt nicht nach WM-Teilnahme.

Abgesehen von unseren NHL-Stars ist Fribourg-Goalie Reto Berra (38) in dieser Woche nicht zu den Schweizer gestossen, weil er nach der langen und intensiven Saison angeschlagen ist. Dass die mit Zürich (Sven Andrighetto, Dean Kukan, Christian Marti) und Lausanne (Ken Jäger, Andrea Glauser) im Final engagierten Spieler noch nicht dabei sind, versteht sich von selbst.

Deshalb sind die wenigen Silberhelden, die derzeit mit der Nati mitten in der WM-Vorbereitung stecken, deutlich schneller aufgezählt: Nebst Ambühl sind dies Sven Jung (30, Davos), Michael Fora (29, Davos), Leonardo Genoni (37, Zug), Sven Senteler (32, Zug), Christoph Bertschy (31, Fribourg) und Romain Loeffel (34, Bern). Dazu kommt noch «Tribünen-Silberheld» Thierry Bader (27, Bern), der in Prag nicht über die Reservisten-Rolle hinweg gekommen ist.