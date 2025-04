Erfolgreiche Schweizer in den NHL-Playoffs. Sowohl Kevin Fiala als auch Nino Niederreiter und Lian Bichsel gewinnen in der Nacht auf Dienstag mit ihren Teams.

Die Playoffs um den Stanley Cup in der NHL lassen sich für die Schweizer Stars gut an. Nino Niederreiter führt mit Winnipeg gegen St. Louis sogar schon mit 2:0 Siegen.

So richtig in Hochform präsentiert sich Nino Niederreiter in den ersten beiden Playoff-Partien indes noch nicht. Lediglich zwei Torschüsse und einen Bodycheck stehen für den 32-jährigen Bündner zu Buche. Niederreiters Winnipeg Jets gewinnen nach dem 5:3-Erfolg in Spiel 1 mit 2:1 aber auch das zweite Heimspiel. Mark Scheifele (1:0) und Kyle Connor (2:1) erzielen die Tore. Die nächsten beiden Spiele der Best-of-7-Serie finden in St. Louis statt.

Drama in Los Angeles

Ein starker Start in die Playoffs gelingt Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Der 28-jährige Ostschweizer, der in vier der letzten fünf Partien der Qualifikation zweimal geskort hat, reüssiert auch im ersten Playoff-Spiel gegen die Edmonton Oilers wieder doppelt. Fiala bereitete nach bloss 169 Sekunden das Powerplaytor zum 1:0 durch Andrej Kusmenko vor. Und nach 45 Minuten, nachdem der Vorjahresfinalist aus Edmonton von 0:4 auf 2:4 verkürzt hat, stellt Fiala mit dem 5:2 in Überzahl den Sieg scheinbar sicher.

Dann aber folgt ein schier unglaublicher Finish: Die Edmonton Oilers holen das 2:5 noch auf. In den letzten 124 Sekunden erzielen die Kanadier ohne Goalie auf dem Eis zwei Goals vom 3:5 zum 5:5. Superstar Connor McDavid steuert den 5:5-Ausgleich und drei Assists bei. 46 Sekunden nach dem 5:5-Ausgleich und 42 Sekunden vor der Schlusssirene schiesst Philip Danault die L.A. Kings aber doch noch zum 6:5-Heimsieg.

In den letzten drei Saisons schieden die Kings in den Achtelfinals jeweils gegen Edmonton aus – mit 3:4 (2022), 2:4 (2023) und 1:4 (2024).

Zwei Tore von Owetschkin

Auch die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel kommen mit 4:3 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche zum ersten Sieg. Diese Serie steht 1:1 unentschieden.

Gut in die Playoffs starten die Washington Capitals, die gegen die Montreal Canadiens dank zwei Toren von Superstar Alex Owetschkin mit 3:2 nach Verlängerung gewinnen.

