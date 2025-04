Nico Hischier (r.) erzielt gegen die Carolina Hurricanes das einzige Goal der New Jersey Devils. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Den New Jersey Devils misslingt der Start in die Playoffs der National Hockey League. In Raleigh unterliegen sie den Carolina Hurricanes 1:4 – trotz eines Treffers von Nico Hischier.

In den Playoffs beginnt stets alles von neuem. Das gilt am Ostersonntag für die Carolina Hurricanes: Zum Abschluss der Qualifikation haben die Hurricanes sieben der letzten acht Spiele verloren, im ersten Playoff-Achtelfinal überrennen sie die Devils aber. Schon nach 144 Sekunden geht Carolina durch Jalen Chatfield in Führung. Im zweiten Abschnitt, als die Devils zu ihren besten Momenten kommen, führen die Hurricanes schon 3:0.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nico Hischier verkürzt in der 39. Minute auf 1:3. Das Goal wäre wichtiger gewesen, wenn Timo Meier ein paar Minuten vorher seine beste Möglichkeit auch genützt hätte. So aber bleibt den Schweizern bei New Jersey – Jonas Siegenthlaer fehlt weiterhin verletzt – nichts anderes übrig, als dem Gegner zu gratulieren. «Sie waren besser als wir in Spiel 1», anerkennt Meier. «Uns war bewusst, dass sie in jeder Beziehung ein starkes Team sind. Wir hatten einen Plan. Im zweiten Spiel müssen wir den besser umsetzen.»

Die zweite Partie der Best-of-7-Serie findet am Dienstag erneut in Raleigh (North Carolina) statt. Vor zwei Jahren, bei ihrer letzten Playoff-Teilnahme, schieden die New Jersey Devils in den Viertelfinals mit 1:4 gegen Carolina aus.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten