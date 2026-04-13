Diese Sportstars haben bei Corona betrogen

Um bei den Olympischen Spielen 2022 dabei zu sein, fälschte Patrick Fischer sein Covid-Impf-Zertifikat. Dies gab der Hockey-Nati-Trainer kurz vor der Heim-WM zu. Dabei ist er bei Weitem nicht der einzige Corona-Täter aus der Sportwelt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Nachricht, dass Patrick Fischer im Jahr 2022 sein Covid-Impf-Zertifikat gefälscht hat, um an die Olympischen Spiele zu reisen, erschüttert die Schweizer Sportwelt. Wenn man an die Pandemie zurückdenkt, war der Hockey-Nati-Trainer nicht der einzige, der Corona-Impfungen skeptisch gegenüber stand.

Breel Embolo

Der Nati-Stürmer geriet während der Pandemie gleich zweimal in die Schlagzeilen, wegen seines Verhaltens. 2021 kassierte der damalige Gladbach-Stürmer eine saftige Busse, nachdem er an einer illegalen Party teilgenommen hatte. Im Frühjahr 2024 tauchte sein Name in einer Anklageschrift vor einem Basler Gericht auf: Er soll von einem Basler Hells Angel gefälschte Covid-Zertifikate gekauft haben.

Markus Anfang

Der Fall des ehemaligen Düsseldorf-Trainers ist mit der Causa Fischer am besten vergleichbar. Im November 2021 musste der Deutsche beim damaligen Zweitligisten Werder Bremen seinen Trainerposten räumen, nachdem ihm die Nutzung von gefälschten Impfzertifikaten vorgeworfen wurde. Nachdem er zunächst seine Unschuld beteuert hatte, gestand der damals 47-Jährige Monate später die Fälschung.

Urs Kryenbühl und Ralph Weber

Als Ausnahme auf dieser Liste, hielten sich die beiden Ski-Cracks an die Regeln, suchten jedoch nach Schlupflöchern. Sowohl Kryenbühl als auch Weber erkrankten an Covid und sprachen sich daher gegen eine Corona-Impfung aus. 2021 nahmen sie grosse Strapazen auf sich, um damals geltende Einreisebestimmungen zu umgehen, als die beiden aus den USA nach Kanada zu den Speed-Rennen in Beaver Creek reisen wollten. Doch die fehlenden Zertifikate machten den beiden einen Strich durch die Rechnung – sie verpassten die Wettkämpfe.

Aaron Rodgers

Auch in den USA grassierte das Virus während der Pandemie. Die American Football League (NFL) liess daher nur geimpfte Spieler zu Spielen zu. Auf die Frage, ob er geimpft sei, antwortete Aaron Rodgers, er sei «immunisiert». Als kurz später rauskam, dass dies eine sprachliche Umgehung der Impfpflicht darstellte, war der Aufschrei gross. Der Star-Quarterback verwies wie Kryenbühl und Weber darauf, dass er bereits eine Covid-Erkrankung hinter sich habe. Weiter wollte er geltend machen, dass er ein «Immunisierungsprotokoll» anwendet, «um mich und meine Teamkollegen zu schützen».