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Er macht weiter
Nati-Captain Josi hat noch nicht genug

Roman Josi bestätigt, dass er weiterhin für die Hockey-Nati im Einsatz stehen möchte. Nach der letzten WM-Finalniederlage sei das Kapitel für ihn noch nicht abgeschlossen.
Publiziert: 24.06.2026 um 23:12 Uhr
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Roman Josi möchte weiterhin für die Schweiz spielen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Hockey-Nati verliert Heim-WM-Final gegen Finnland nach Verlängerung
  • Captain Roman Josi (36) will in der Nati bleiben
  • Josi kämpft auch mit Nashville Predators um Playoff-Teilnahme in der NHL
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Schweizer Hockey-Nati hat es auch bei der Heim-WM nicht geschafft, das Turnier zu gewinnen. Wieder scheitern Josi und Co. im Final in der Verlängerung und wieder gelingt es ihnen nicht, den gegnerischen Torhüter zu bezwingen. Während die Fussball-Nati an ihrem eigenen WM-Märchen arbeitet, blickt Roman Josi (36) auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land zurück und bestätigt, dass er der Nati treu bleibt. 

In einem Interview mit SRF erklärt Josi, dass er die Niederlage noch nicht ganz verdaut habe: «Ich befinde mich noch immer etwas im Verarbeitungsprozess.» 

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Josi macht weiter

Mittlerweile hat der Verteidiger der Nashville Predators vier Finalniederlagen auf dem Buckel. «Es fühlt sich für mich nach einem Weg an, der noch nicht vollendet ist. Wenn gesundheitlich alles stimmt, ist das Kapitel Nati für mich noch nicht abgeschlossen», sagt Josi und bestätigt damit, dass er für die Nati weiterhin zur Verfügung stehen wird. 

Wäre der Final gegen Finnland anders ausgegangen, hätte der 36-Jährige wohl eine andere Entscheidung getroffen, betont er. Der Wille, weiterhin für die Nati aufs Eis zu gehen, ist da. Doch Josi hat auch Ambitionen, mit den Nashville Predators in die Playoffs zu kommen, was WM-Teilnahmen erschwert oder gar verunmöglicht. 

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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