1/6 Auf dem Weg zum Sieg: Andrighetto trifft zum 2:1. Foto: AFP

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Das Power-Ranking der Nati-Spieler bei der WM in Dänemark wird nach jedem Spiel der Schweiz aktualisiert. Die Note steht für die gesamte Turnier-Leistung.

1 Sven Andrighetto, Stürmer, Note 6 (zuvor: 6)

Stellt mit dem 2:1 gegen die Kasachen die Weichen für den Sieg – und den Ligaerhalt der Ungarn. Befördert sich mit dem siebten Turniertreffer endgültig in die MVP-Zone dieser WM, nachdem er schon die nationale Meisterschaft und die Champions League dominiert hatte. Sorgt mit einem gut getimten Check ausserdem dafür, dass der inzwischen 39-jährige Ur-Kasache Roman Starchenko kopfüber in die Schweizer Spielerbank fliegt.

0:22 Schweiz - Kasachstan: Andrighetto checkt Startschenko über die Bande

2 Kevin Fiala, Stürmer, Note 5,5 (5,5)

Der Edeltechniker muss beim Ausgleichstreffer gegen die etwas unorthodox verteidigenden Kasachen den Schlittschuh hinhalten, fädelt dann aber wie gewohnt Ambühls beruhigenden Treffer zum 3:1 mit ein. Ertappt sich selbst einige Male dabei, wie er denselben Kasachen gleich zweimal versetzen muss, weil dieser immer noch auf den ersten Trick reinfällt.

Trickst auch gegen die Kasachen: Kevin Fiala. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

3 Leonardo Genoni, Goalie, Note 5,5 (5,5)

Muss von der Tribüne aus beobachten, wie sein Stellvertreter Aeschlimann seinen anderen Stellvertreter Charlin dabei beobachtet, wie er von den Kasachen bezwungen wird. Geht mit zwei Shutouts (USA, Ungarn), einem Beinahe-Shutout (Deutschland) und 92,50 Prozent gehaltenen Schüssen als Nummer 1 in die nächste Runde. Für den Viertelfinal gilt das Prinzip: Wenn Genoni da ist, spielt er auch. Spätestens seit dem Viertelfinal 2023 weiss das auch der Trainer.

4 Tyler Moy, Stürmer, Note 5,5 (5,5)

Beendet seine erste WM-Vorrunde mit 3 Toren und 6 Assists als Topskorer des Teams, was wohl auch für ihn selbst einigermassen überraschend sein dürfte. Überzeugt selbst hartnäckigste Nörgler mit Vista, Esprit, Robustheit und geschicktem Puckmanagement, ist auch nach Umstellungen stets präsent und in sämtlichen Formationen und Situationen gut aufgehoben.

5 Jonas Siegenthaler, Verteidiger, Note 5,5 (5,5)

Muss nach der Pause gegen die Ungarn im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan wieder aufs Eis, was ihn als Abwehrchef kaum überrascht haben dürfte. Erzielt gegen diese Kasachen beinahe seinen zweiten Turniertreffer, obwohl er vor allem in seinem Kerngeschäft gefordert ist. Findet bei den Kasachen allerdings keinen wie den Deutschen Tim Stützle, den er während 60 Minuten durch die Mangel drehen kann.

6 Dean Kukan, Verteidiger, Note 5,5 (5,5)

Bestreitet auch sein 91. Saisonspiel smart, geschmeidig und souverän. Fädelt gegen Kasachstan wieder mal einen Überzahltreffer mit ein und komplettiert die Vorrunde mit einem Tor und sechs Assists in sieben Einsätzen.

7 Christian Marti, Verteidiger, Note 5,5 (5,5)

Rückt im letzten Gruppenspiel von seinem Prinzip ab, in jedem Spiel mindestens einen Skorerpunkt zu erzielen – und schliesst die Vorrunde trotzdem mit sechs Punkten in fünf Spielen ab. Ist gegen Kasachstan nicht oft fürs Grobe zuständig, weil sich das Spielgeschehen ab dem zweiten Abschnitt vor allem in die gegnerische Zone verlagert.

8 Andrea Glauser, Verteidiger, Note 5,5 (5,5)

Der neue Captain darf die Partie gegen die Kasachen als Belohnung für zuvor geleisteten grossen Einsatz auf der Tribüne mitverfolgen, wobei ihm das Popcorn bei der Leistung im ersten Abschnitt womöglich im Hals steckengeblieben ist. Dürfte sich danach aber glänzend unterhalten haben, als sein ehemaliger Lausanne-Teamkollege Riat mit einem Trickschuss für Stimmung sorgte.

9 Denis Malgin, Stürmer, Note 5,5 (5,5)

Hält an seinem Prinzip, an dieser WM keine Tore zu erzielen, auch nach seiner Rückkehr aufs Eis (Pause gegen Ungarn) fest. Hat sich wohl dafür entschieden, stattdessen die Rolle des Einfädlers vom Dienst zu übernehmen, die er sich gegen Kasachstan mit den Zuspielen Nummer 8 und 9 fix gesichert hat.

10 Damien Riat, Stürmer, Note 5,5 (5)

Entscheidet sich nach dem Ende seiner Serie (jedes Spiel ein Tor) gegen Norwegen dafür, im letzten Gruppenspiel halt das raffinierteste Tor des Turniers zu erzielen. Wählt gegen den tapferen Kasachen Pavlenko die Variante mit dem Trickschuss zwischen den eigenen Beinen hindurch. Kommt so auf fünf Tore in sieben Spielen und den Titel «Trickschuss-Artist».

0:30 Frecher Trick: Damien Riat trifft zauberhaft zum 4:1 gegen Kasachstan

11 Simon Knak, Stürmer, Note 5,5 (5,5)

Komplettiert seine erste WM-Vorrunde mit einer Torbeteiligung zu Riats Trickschuss gegen die Kasachen, was auch Captain Glauser auf der Tribüne gefreut haben dürfte (Siehe: Glauser). Ergatterte sich so insgesamt drei Skorerpunkte in sieben Spielen. Verdient sich seine Note durch unermüdlichen Einsatz, hervorragendes Pressing und den Spass an der Freude.

12 Timo Meier, Stürmer, Note 5 (5,5)

Kommt gegen Kasachstan trotz viel Einsatz und Nachsetzen nicht zu weiteren Toren, was ihm kaum die Laune verübelt haben wird. Findet sich während der Partie in verschiedenen Sturmformationen wieder, was ihm vielleicht die Laune verübelt hat. Schliesst die Vorrunde mit zwei Toren und sieben Skorerpunkten und somit mit einem Punkt pro Spiel ab, was grundsätzlich keinem die Laune verübelt.

13 Andres Ambühl, Note 5 (5)

Leitet die letzte Knockout-Phase seiner Karriere mit dem 3:1 gegen Kasachstan ein, der vierte Turniertreffer des 41-Jährigen nach dem Hattrick gegen Ungarn. Mehr Tore als Ambühl haben nur Andrighetto (7) und Riat (5) auf dem Konto.

14 Nino Niederreiter, Stürmer, Note 5 (–)

Knöpft Fiala locker den Rekord für den schnellsten Ernstkampf-Einsatz nach dem Verlassen eines Flughafens ab. Muss sich dann erstmal mit einem sehr gemächlichen Tempo anfreunden, was ihm den Einstieg in dieses Turnier nicht eben erleichtert haben dürfte. Wird vom gelenkigen Kasachen-Goalie Pavlenko auch noch um ein Abstauber-Tor gebracht, weil dieser plötzlich doch noch die Barriere runterlässt. Legt dann allerdings schön für Ambühls 3:1 auf – und die Welt ist wieder schwer in Ordnung.

Vom Flughafen aufs Eis: so schnell wie Nino war noch nie einer. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

15 Nico Hischier, Stürmer, Note 5 (5)

Bitter, die Muskelverletzung, die sich der Walliser beim 5:1-Triumph gegen Deutschland zugezogen hat, erweist sich als so schwerwiegend, dass er die WM nur noch als moralische Unterstützung von der Tribüne aus verfolgen kann. Ob die Nati seine Absenz auf dem Eis verkraften kann, wird man erst in der K.o.-Phase feststellen. Doch den Ausfall des Nummer-1-Centers schwächt normalerweise jede Mannschaft der Welt.

16 Ken Jäger, Stürmer, Note 5 (5)

Zementiert seine Rolle als Ausbügler und Problemlöser im Bereich ums eigene Tor, während sein Einfluss auf den Bereich ums gegnerische Tor überschaubar bleibt. Eine Rolle, auf die man stolz sein kann, auch wenn man das selbst vielleicht erst auf den zweiten Blick so sieht.

17 J. J. Moser, Verteidiger, Note 5 (5,5)

Fädelt nach einem Missverständnis mit Abwehrkollege Tim Berni den Führungstreffer der Kasachen nach einem durch Meier gewonnenen (!) Bully mit ein, was dem zuverlässigen NHL-Verteidiger mindestens bis zu Fialas Ausgleichstreffer Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte.

18 Michael Fora, Verteidiger, Note 5 (4,5)

Holt sich gegen Kasachstan die halbe Note zurück, die er gegen Ungarn mit einem Schnitzer eingebüsst hatte. Warum? Weil das konsequent ist. Insgesamt zuverlässig und beim genaueren Hinschauen gewitzt und variantenreich im Aufbauspiel. Körperlich robust? Dafür ist er in erster Linie da. Verfügt mit Plus-10 zudem über die beste Plus-/Minus-Bilanz der Mannschaft.

Zuverlässig: Fora macht den Job. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

19 Nicolas Baechler, Stürmer, Note 5 (5)

Wird gegen Kasachstan als 13. Stürmer mehrheitlich geschont, obwohl er nicht auf der Tribüne sitzt: 4 Einsätze und 3:23 Minuten Eiszeit. Den bisherigen Gesamteindruck trübt diese statistische Randnotiz nicht: ein gelungenes Debüt für den Turnier-Grünschnabel.

20 Stéphane Charlin, Goalie, Note 5 (5)

Wird für den Shutout gegen Norwegen mit einem Einsatz gegen die Kasachen bestraft. Muss gegen diese Kasachen tatsächlich ein Gegentor hinnehmen, weil seine Vorderleute an diesem Dienstag um die Mittagszeit zuerst unpässlich sind. Wird so schuldlos in die schwächste Vorstellung an diesem Turnier hineingezogen, schliesst seine erste WM-Vorrunde aber trotzdem mit 93,02 Prozent gehaltenen Schüssen ab.

21 Dominik Egli, Verteidiger, Note 4,5 (5)

Kann sich gegen Kasachstan nicht besonders in Szene setzen, fällt allerdings auch nicht negativ auf. Hätte sich wohl insgesamt öfters gerne positiv in Szene gesetzt, kann bei seinen drei Einsätzen (gegen Norwegen, Ungarn und Kasachstan) allerdings kaum Werbung in eigener Sache machen. Solid, aber das dürfte kaum für einen Einsatz in der K.-o.-Runde reichen, falls keiner ausfällt.

22 Sandro Schmid, Stürmer, Note 4,5 (4,5)

Nutzt gegen Kasachstan knapp 13 Minuten Eiszeit, um den Gegner ordentlich zu beschäftigen. Hinterlässt bei seiner ersten WM-Vorrunde einen guten Eindruck und kommt auf ein Tor und drei Assists. Schmuck.

23 Tim Berni, Verteidiger, Note 4,5 (4,5)

Wird gegen Kasachstan in ein Missverständnis vor dem Gegentreffer verwickelt, was nicht nur für ihn selbst ärgerlich sein dürfte. Wird danach erst im Gefüge wieder besser, als sich die Mannschaft vom Prinzip der Einzelaktionen verabschiedet. Bleibt insgesamt wohl ein klein wenig hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

24 Christoph Bertschy, Stürmer, Note 4,5 (4,5)

Bleibt auch gegen die Kasachen ohne nennenswerten Einfluss auf die Torproduktion, was sich wie ein roter Faden durch seine ganze Saison zieht. Bleibt allerdings auch gegen die Kasachen ein Aktivposten, weil er sich mit Checks und viel Einsatz für einen Ausflug in die Eistonne empfiehlt.

25 Grégory Hofmann, Stürmer, Note 4 (4)

Verfolgt die Partie gegen Kasachstan auf der Tribüne mit, was für ihn selbst eine Enttäuschung sein müsste. Die Aussicht auf einen Platz im Viertelfinalteam dürften gering sein.



Nicht bewertet:

Sandro Aeschlimann, Goalie

Türchenöffnen gegen Kasachstan, und das um die Mittagszeit an einem Dienstag im Westen Dänemarks. Man kann es sich nicht immer aussuchen. Muss dann dabei zusehen, wie sein Kollege Charlin von diesen Kasachen bezwungen wird, weil die mobile Besatzung der Mannschaft zu Beginn der Partie glatt die Leistung verweigert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos