1/6 Janis Moser gehört zu den Defensiv-Stützen unserer Hockey-Nati. Foto: Getty Images

Grégory Beaud

Abgesehen vom ersten WM-Spiel, in dem ihn Nati-Trainer Patrick Fischer nur sporadisch einsetzte, bildet Janis Moser immer mit Andrea Glauser ein Defensiv-Paar. «Das war für mich eine Möglichkeit, langsam wieder in den Rhythmus zu kommen», sagt der Seeländer. «Aber ich bin jetzt gut in meinem Turnier angekommen. Das erste Spiel mit etwas weniger Eiszeit hat mir sehr geholfen.» So buchte er beim Kantersieg gegen Ungarn (10:0) auch sein erstes Tor und die ersten drei Assists.

Es war jedoch schnell klar, dass der NHL-Verteidiger von Tampa Bay nicht nur als siebter Verteidiger eingesetzt werden würde. Und so war es ganz natürlich, dass er seinen Platz wieder einnahm. Aus zwei offensichtlichen Gründen: Erstens, weil er bereits in der Vergangenheit mit Andrea Glauser zusammengespielt hatte. «Wir kennen uns gut», sagt er. «Es ist immer einfacher, wenn man mit einem Teamkollegen bereits einige Automatismen entwickelt hat.»

Einige Spiele mit Roman Josi

Der andere Grund stört den ehemaligen Junioren des EHC Biel ein wenig. Es ist die Ähnlichkeit zu den Qualitäten von Roman Josi. Obwohl ihm der schmeichelhafte Vergleich peinlich ist, sieht Moser eine Verbindung zu seinem berühmten Kollegen: «Es stimmt, dass wir in einigen Punkten ein ähnliches Spiel haben. Ich schaue mir viel von seiner Spielweise ab und versuche, einige Dinge so zu machen wie er. Das ist nicht immer einfach. Aber ich finde es auch wichtig, meinen eigenen Stil zu haben und einige Dinge auf meine Weise zu tun, denn wir sind schliesslich unterschiedliche Spieler.»

Janis Moser nimmt dieses Jahr an seinen fünften Weltmeisterschaften teil, hat aber noch nicht viel Gelegenheit gehabt, mit Josi zu spielen. «Er war nur bei meiner ersten WM in Bratislava dabei», sagt Moser. «Das war 2019, aber ich hatte mich schnell verletzt und musste das Team vor dem Ende des Turniers verlassen. Ansonsten war er nie da, wenn ich dabei sein konnte.»

Da beide etablierte Spieler in der NHL sind, haben die beiden zwangsläufig Kontakt. Wie regelmässig? «Das kommt darauf an, was man unter regelmässig versteht», sagt Moser lachend. «Aber wir treffen uns nach unseren Spielen, egal ob in Nashville oder Tampa Bay, und wenn es möglich ist, gehen wir zusammen essen. Ansonsten tauschen wir uns während der Saison aus. Wir schauen, wie es dem anderen geht.»

Neuer Status in der Nati

In Herning ist Janis Moser jedoch nicht dazu da, um Roman Josis Ersatz zu sein. Er möchte seinen eigenen Platz in der Umkleidekabine einnehmen. «Mit den Jahren habe ich das Gefühl, dass ich einen etwas anderen Status in der Garderobe habe», erklärt Moser, der am 6. Juni 25 Jahre alt wird. «Ich habe das Gefühl, dass ich langsam zu einem Leader werde.» Die Tatsache, dass er mehr als 250 Spiele in der NHL bestritten hat, trägt zwangsläufig dazu bei, seine Führungsrolle zu festigen. Aber das hindert ihn nicht daran, sich an Josi ein Beispiel zu nehmen: «Natürlich lasse ich mich von seinem Verhalten inspirieren. Roman ist ein Vorbild.»

In dieser Saison kam Moser zum ersten Mal in seiner Karriere in den Genuss der NHL-Playoffs. Die verlängerte Saison, gefolgt von einer Weltmeisterschaft, ist eine neue Erfahrung: «Es gibt zwangsläufig den Parameter der Müdigkeit, den man berücksichtigen muss. Genau aus diesem Grund habe ich mit einem leichteren Training begonnen, als ich in Dänemark ankam.»

