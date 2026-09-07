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Chance zur Revanche
Hockey-Nati empfängt Finnland wieder in Zürich

Nach dem verlorenen WM-Final bekommt die Schweizer Nati noch eine Chance, Finnland in der Swiss Life Arena zu bezwingen.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Die Hockey-Nati spielt im Dezember wieder gegen Finnland in der Swiss Life Arena.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Jetzt steht es fest: Die Swiss Ice Hockey Games finden zwischen dem 10. und 13. Dezember in der Swiss Life Arena in Zürich statt. Im Rahmen der Euro Hockey Tour trifft die Schweizer Nati dort auf Schweden, Finnland und Tschechien und bereitet sich auf die bevorstehende WM in Deutschland vor.

«Nach der unvergesslichen Heim-WM vor unseren eigenen Fans freuen wir uns riesig, sechs Monate später wieder in die Swiss Life Arena zurückzukehren und die Energie und Begeisterung der Fans wieder zu spüren», sagt Nati-Trainer Jan Cadieux.

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Kleine Revanche in Zürich

Und weiter: «Die Swiss Ice Hockey Games sind für uns eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur nächsten Weltmeisterschaft in Deutschland. Wir wollen unseren Fans erneut leidenschaftliches und attraktives Eishockey bieten und gemeinsam mit ihnen für eine einzigartige Atmosphäre sorgen.»

Eine Chance zur kleinen WM-Final-Revanche gegen Finnland im gleichen Stadion bekommt die Hockey-Nati am Sonntag, 13. Dezember. Der Puck zu diesem Duell wird dann um 15.45 Uhr eingeworfen.

Die Spiele

Donnerstag, 10. Dezember 2026

19.45 Uhr: Schweden - Schweiz

Noch offen ist der Austragungsort des Breakout-Games zwischen Tschechien und Finnland.

Samstag, 12. Dezember 2026

14.00 Uhr: Finnland - Schweden
18.00 Uhr: Schweiz - Tschechien

Sonntag, 13. Dezember 2026

11.45 Uhr: Tschechien - Schweden
15.45 Uhr: Schweiz - Finnland

Donnerstag, 10. Dezember 2026

19.45 Uhr: Schweden - Schweiz

Noch offen ist der Austragungsort des Breakout-Games zwischen Tschechien und Finnland.

Samstag, 12. Dezember 2026

14.00 Uhr: Finnland - Schweden
18.00 Uhr: Schweiz - Tschechien

Sonntag, 13. Dezember 2026

11.45 Uhr: Tschechien - Schweden
15.45 Uhr: Schweiz - Finnland

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
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Tschechien
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Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
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