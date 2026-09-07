Jetzt steht es fest: Die Swiss Ice Hockey Games finden zwischen dem 10. und 13. Dezember in der Swiss Life Arena in Zürich statt. Im Rahmen der Euro Hockey Tour trifft die Schweizer Nati dort auf Schweden, Finnland und Tschechien und bereitet sich auf die bevorstehende WM in Deutschland vor.
«Nach der unvergesslichen Heim-WM vor unseren eigenen Fans freuen wir uns riesig, sechs Monate später wieder in die Swiss Life Arena zurückzukehren und die Energie und Begeisterung der Fans wieder zu spüren», sagt Nati-Trainer Jan Cadieux.
Kleine Revanche in Zürich
Und weiter: «Die Swiss Ice Hockey Games sind für uns eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur nächsten Weltmeisterschaft in Deutschland. Wir wollen unseren Fans erneut leidenschaftliches und attraktives Eishockey bieten und gemeinsam mit ihnen für eine einzigartige Atmosphäre sorgen.»
Eine Chance zur kleinen WM-Final-Revanche gegen Finnland im gleichen Stadion bekommt die Hockey-Nati am Sonntag, 13. Dezember. Der Puck zu diesem Duell wird dann um 15.45 Uhr eingeworfen.
Donnerstag, 10. Dezember 2026
19.45 Uhr: Schweden - Schweiz
Noch offen ist der Austragungsort des Breakout-Games zwischen Tschechien und Finnland.
Samstag, 12. Dezember 2026
14.00 Uhr: Finnland - Schweden
18.00 Uhr: Schweiz - Tschechien
Sonntag, 13. Dezember 2026
11.45 Uhr: Tschechien - Schweden
15.45 Uhr: Schweiz - Finnland
Donnerstag, 10. Dezember 2026
19.45 Uhr: Schweden - Schweiz
Noch offen ist der Austragungsort des Breakout-Games zwischen Tschechien und Finnland.
Samstag, 12. Dezember 2026
14.00 Uhr: Finnland - Schweden
18.00 Uhr: Schweiz - Tschechien
Sonntag, 13. Dezember 2026
11.45 Uhr: Tschechien - Schweden
15.45 Uhr: Schweiz - Finnland
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1