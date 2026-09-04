Der entthronte Meister ZSC Lions hat am Freitagnachmittag zur Saison-Medienkonferenz geladen. Dabei sprach der neue Trainer Claude Julien erstmals in offizieller Mission über seine Vorstellungen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Nach zwei Meistertiteln und einem Champions-League-Triumph wurden die ZSC Lions im vergangenen Frühling als Erfolgsmannschaft entzaubert. Die Playoff-Halbfinals gegen Davos bedeuteten Endstation. «Es war eine Okay-Saison, nicht schlecht, aber auch nicht vollkommen zufriedenstellend», bilanziert Sportchef Sven Leuenberger (57) im Rückblick.

Damit aus einer Okay-Saison wieder eine gute und vor allem erfolgreiche wird, haben die Zürcher den Trainer gewechselt. Marco Bayer (53) musste gehen, der erfahrene NHL-Trainer Claude Julien (66) wurde geholt. «Die Spieler haben die neuen Dinge im System, die wir implementiert haben, vom ersten Tag an angenommen. Ich habe von Spiel zu Spiel viele Fortschritte gesehen, es geht in die richtige Richtung», sagt Julien über die Vorbereitungsphase. Am 15. September gilt es dann im Heimspiel gegen den SC Bern erstmals ernst.

Lammikko auf dem Weg zurück

Sichtlich begeistert zeigt sich der Kanadier vom Königstransfer Simon Knak (24) und dessen powervoller Spielweise. Julien hat auch bereits eine konkrete Vorstellung davon, in welcher Linie der von Davos zum ZSC gestossene Nati-Stürmer auflaufen soll. «Er passt mit seiner Spielart perfekt zu Sven Andrighetto und Denis Malgin», findet Julien. Das ZSC-Zauberduo bekommt demnach einen neuen Dauer-Sturmpartner. In der Vergangenheit spielte oftmals Rudolfs Balcers (29) neben «Malghetto», aber teilweise wurden auch andere Varianten ausprobiert.

Bis auf Juho Lammikko (30), der sich in der WM-Vorbereitung im Mai eine Kniescheibenverletzung zugezogen hatte und deshalb nicht mit Finnland am Turnier in Zürich teilnehmen konnte, sowie den angeschlagenen Kanadier Derek Grant (36) sind aktuell alle ZSC-Spieler fit. Bis zum Saisonstart wird aber auch wieder mit Lammikko und Grant gerechnet.

Geschmeidig lief bei den ZSC Lions der Saisonkarten-Verkauf. Wie im Jahr zuvor wurden 9000 Dauerkarten abgesetzt, ehe der Verkauf gestoppt wurde. So bleibt sichergestellt, dass auch im Tagesgeschäft noch Tickets erhältlich sind und ein breiteres Publikum die Möglichkeit hat, ZSC-Spiele zu besuchen.

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