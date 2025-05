Niederreiter verstärkt Nati an der WM

In den NHL-Playoffs ist er ausgeschieden, in die Ferien gehts für Nino Niederreiter trotzdem noch nicht. Er stösst zur Nati und verstärkt diese an der Weltmeisterschaft.

1/5 Stösst zur Nati: Nino Niederreiter. Foto: Getty Images

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Schweizer Nati erhält weitere Verstärkung aus der NHL. Wie der Verband am Montagmorgen mitteilt, stösst Nino Niederreiter (32) zur Mannschaft. In der Nacht auf Samstag ist der Bündner mit den Winnipeg Jets in den Viertelfinals der NHL-Playoffs ausgeschieden, nun hat er die Freigabe bekommen, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Niederreiter nimmt im Team den Platz von Nico Hischier (26) ein. Der Captain hat sich im Spiel gegen Deutschland eine Muskelverletzung zugezogen und kann nicht mehr mittun. Für ihn ist das Turnier vorzeitig zu Ende gegangen.

«Es ist natürlich bitter für Nino, dass die Playoffs so enden, aber für uns ist es ein riesiger Gewinn», wird Headcoach Patrick Fischer in der Medienmitteilung zitiert. «Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Führungsqualität ist er eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft.»

Torhüter-Trio komplett

Niederreiter wird die Nationalmannschaft wohl ab dem Viertelfinal (am Donnerstag) verstärken. Das letzte Gruppenspiel am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Kasachstan wird er sicher noch als Zuschauer verfolgen.

Daneben gibt es weitere personelle Nachrichten aus dem Schweizer Lager. Gleichzeitig nominiert die Schweizer Nationalmannschaft mit Sandro Aeschlimann (30) neben Leonardo Genoni (37) und Stéphane Charlin (24) einen dritten Torhüter. Das hat sich abgezeichnet, nachdem am Wochenende mitgeteilt wurde, dass NHL-Goalie Akira Schmid (25) nicht nach Dänemark reist. Zudem werden Verteidiger Sven Jung (30) und Stürmer Dario Rohrbach (26) nicht registriert.

1:15 Teamkollegen planten Sause: Plötzlich gehen alle auf ihn los: Kabine feiert Büeli

1:32 Meier prophezeite Hattrick: Ambühl: «Musste am Morgen auch darüber lachen»