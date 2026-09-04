DE
FR
Abonnieren

Kommt jetzt der Fan-Aufstand?
National League verkauft die Verlängerung an Red Bull

Sponsoring-Hammer im Schweizer Eishockey: Red Bull kauft sich in die Verlängerung der National League ein. In Schweden sorgte ein ähnlicher Deal für wütende Fan-Proteste.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/4
Als Sponsor hinter den Toren war Red Bull schon da.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • National League startet am 15. September mit «Red Bull Overtime»
  • Sponsoring-Modell in Schweden löste heftige Fan-Proteste aus
  • In Playoffs gibt es nur ein Powerbreak pro Drittel
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel AllemannReporter Eishockey

Die National League geht in der am 15. September startenden Saison den nächsten Schritt bei der Vermarktung ihres Produkts: Energiedrink-Riese Red Bull weitet sein Engagement spürbar aus.

Nachdem die Marke bisher eher dezent in Erscheinung getreten ist – mit Werbeflächen im hinteren Netzbereich der Tore sowie Kühlschränken bei den Spielerbänken –, gehört der Verlängerung ab sofort die grosse Sichtbarkeit. Die Extra-Spielzeit heisst künftig offiziell «Red Bull Overtime».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Ganz neu ist dieses Sponsoringmodell im europäischen Eishockey allerdings nicht. In Schweden verkaufte die höchste Liga die Rechte an der Verlängerung vor einem Jahr ebenfalls an Red Bull. Die Reaktionen dort waren heftig: Fans protestierten lautstark und mit gezielten Aktionen gegen die Kommerzialisierung eines traditionellen Spielabschnitts. Teilweise verliessen Fan-Gruppierungen ausgerechnet vor der Verlängerung – dem eigentlich aufregendsten und entscheidenden Teil des Spiels – das Stadion.

Mehr Eishockey
Ausgerechnet Rüpel-Winnik wird jetzt Regelhüter
War einst harter Kritiker
Ausgerechnet Rüpel-Winnik wird jetzt Regelhüter
Warum das Bieler Duo dem Knallhart-Regime zum Opfer fiel
Dionicio und Kneubuehler
Warum das Bieler Duo dem Knallhart-Regime zum Opfer fiel

Es wird spannend zu verfolgen sein, welche Reaktionen die «Red Bull Overtime» bei den Fans in der Schweiz nach sich ziehen wird. Im internationalen Vergleich geht es in der National League in Sachen Vermarktung jedoch weiterhin eher moderat zu. Die Powerbreaks zu TV-Werbezwecken während der Spiele werden in anderen Ligen üppig eingesetzt. In der National League hingegen kommen diese nur in den Playoffs zum Einsatz – und das mit lediglich einem Powerbreak pro Drittel.

In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League