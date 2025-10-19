Der EV Zug bleibt makellos und feiert im elften Saisonspiel den elften Sieg. Die Zugerinnen gewinnen auswärts in Bern mit 4:2.
Dabei startet das Heimteam perfekt: Bereits nach 14 Sekunden bringt Kaleigh Quennec (27) die Bernerinnen in Führung. Doch Zug dreht die Partie und setzt seine Siegesserie fort.
19-Jährige schiesst Davos zum Sieg
Auch Davos gewinnt am Sonntagnachmittag auswärts: Die Bündnerinnen schlagen den ZSC im Direktduell um Rang drei mit 3:2. Zur Spielerin des Spiels wird Leoni Balzer (19), die mit einem Hattrick den HCD-Sieg praktisch im Alleingang sichert. Auch auf der Gegenseite trifft nur eine – Kira Juodikis (22) erzielt beide ZSC-Tore.
Langenthal gewinnt das Kellerduell gegen Neuchâtel mit 2:0. Für sie ist es erst der zweite Sieg der Saison, schon der erste gelang gegen die Neuenburgerinnen.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!