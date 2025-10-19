DE
FR
Abonnieren

Zug weiter makellos
19-Jährige schiesst Davos im Alleingang zum Sieg

Zug holt den elften Sieg im elften Saisonspiel. Davos feiert einen wichtigen Auswärtssieg gegen den ZSC im Kampf um Platz drei. Die 19-jährige Leoni Balzer sichert mit einem Hattrick den 3:2-Erfolg für die Bündnerinnen.
Publiziert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Leoni Balzer führt ihr Team zum Sieg. (Archivbild)
Foto: Pius Koller
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Der EV Zug bleibt makellos und feiert im elften Saisonspiel den elften Sieg. Die Zugerinnen gewinnen auswärts in Bern mit 4:2.

Dabei startet das Heimteam perfekt: Bereits nach 14 Sekunden bringt Kaleigh Quennec (27) die Bernerinnen in Führung. Doch Zug dreht die Partie und setzt seine Siegesserie fort.

Mehr zur Women's League
Wie der EV Zug die Women's League dominiert
Kaum Gegentore für Torhüterin
Wie der EV Zug die Women's League dominiert
Zug in voller Fahrt – Sieg Nummer zehn
Die pure Dominanz
Zug in voller Fahrt – Sieg Nummer zehn
EVZ-Frauen fertigen Neuchâtel mit Stängeli ab
Weiter ungeschlagen Leader
EVZ-Frauen fertigen Neuchâtel mit Stängeli ab
ZSC Lions bleiben an Leader EVZ dran
Auch HCD-Ladies siegen
ZSC Lions bleiben an Leader EVZ dran

19-Jährige schiesst Davos zum Sieg

Auch Davos gewinnt am Sonntagnachmittag auswärts: Die Bündnerinnen schlagen den ZSC im Direktduell um Rang drei mit 3:2. Zur Spielerin des Spiels wird Leoni Balzer (19), die mit einem Hattrick den HCD-Sieg praktisch im Alleingang sichert. Auch auf der Gegenseite trifft nur eine – Kira Juodikis (22) erzielt beide ZSC-Tore.

Langenthal gewinnt das Kellerduell gegen Neuchâtel mit 2:0. Für sie ist es erst der zweite Sieg der Saison, schon der erste gelang gegen die Neuenburgerinnen.

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen