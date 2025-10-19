Zug holt den elften Sieg im elften Saisonspiel. Davos feiert einen wichtigen Auswärtssieg gegen den ZSC im Kampf um Platz drei. Die 19-jährige Leoni Balzer sichert mit einem Hattrick den 3:2-Erfolg für die Bündnerinnen.

Leoni Balzer führt ihr Team zum Sieg. (Archivbild) Foto: Pius Koller

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der EV Zug bleibt makellos und feiert im elften Saisonspiel den elften Sieg. Die Zugerinnen gewinnen auswärts in Bern mit 4:2.

Dabei startet das Heimteam perfekt: Bereits nach 14 Sekunden bringt Kaleigh Quennec (27) die Bernerinnen in Führung. Doch Zug dreht die Partie und setzt seine Siegesserie fort.

19-Jährige schiesst Davos zum Sieg

Auch Davos gewinnt am Sonntagnachmittag auswärts: Die Bündnerinnen schlagen den ZSC im Direktduell um Rang drei mit 3:2. Zur Spielerin des Spiels wird Leoni Balzer (19), die mit einem Hattrick den HCD-Sieg praktisch im Alleingang sichert. Auch auf der Gegenseite trifft nur eine – Kira Juodikis (22) erzielt beide ZSC-Tore.

Langenthal gewinnt das Kellerduell gegen Neuchâtel mit 2:0. Für sie ist es erst der zweite Sieg der Saison, schon der erste gelang gegen die Neuenburgerinnen.