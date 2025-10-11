In der Women's Hockey League bezwingen die Frauen der ZSC Lions Langenthal 4:1. Die HCD-Frauen sichern sich den zweiten Sieg in Folge, während Ambri gegen Fribourg nach Verlängerung verliert.

1/4 Die Frauen der ZSC Lions gewinnen zum dritten Mal in Folge. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Frauen der ZSC Lions gewinnen auch das bereits dritte Spiel innert eines Monats gegen Langenthal. Dank des 4:1-Erfolgs bleiben die Zürcherinnen dem bisher ungeschlagenen Leader EVZ zumindest etwas auf den Fersen, wobei der Rückstand immer noch sechs Punkte beträgt.

Der ZSC gerät auswärts in Huttwil nach rund sechs Minuten zwar in Rückstand, als Langenthal-Topskorerin MacLeod den Führungstreffer für die Bernerinnen erzielt. Im zweiten Drittel können die Gäste die Partie mit zwei Treffern durch Peter und Shashkina aber drehen.

Im Schlussdrittel behalten die Zürcherinnen weiterhin die Oberhand und bauen die Führung weiter aus. Frey erzielt nach 45 Minuten das 3:1, Waidacher macht schliesslich den Deckel drauf. So kommen die ZSC-Ladies gegen das Schlusslicht über weite Strecken ungefährdet zu ihrem dritten Sieg in Serie.

Ambri verspielt Führung

Das drittplatzierte Ambri muss nach der Niederlage gegen Davos von letztem Sonntag derweil den nächsten Dämpfer hinnehmen. Die Tessinerinnen verlieren das Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron nach Verlängerung 3:4. Nach dem ersten Drittel liegt Ambri noch 2:0 in Führung. Danach folgt die grosse Aufholjagd der Fribourgerinnen, die unter anderem zwei Powerplays eiskalt ausnutzen und die Partie so drehen. Auffällig bei den Seeländerinnen ist Suokko, die mit einem Doppelpack glänzt.

In der Schlussphase gelingt Ambri aber dank eines Treffers von Rask der Ausgleich, wodurch die Tessinerinnen die Verlängerung erzwingen können. Dort erzielt Hunziker schliesslich den entscheidenden Treffer und sichert Fribourg somit nach drei Niederlagen in Folge den Zusatzpunkt.

Davos mit nächstem Sieg

Den zweiten Sieg in Folge dürfen die HC Davos Ladies feiern. Die Bündnerinnen bezwingen Neuchâtel 4:2. Bereits im ersten Drittel zieht Davos dank Toren von Fiala und Balzer auf 2:0 davon. Die Neuenburgerinnen können erst kurz vor Ende des zweiten Drittels im Powerplay reagieren. Es ist Topskorerin White, die verkürzt.

Nach 50 Minuten stellt Balzarolo den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Schlussphase gelingt es dem Heimteam, durch Weiss erneut zu verkürzen. Die Antwort der Davoserinnen folgt jedoch nur eine Minute später. Haluskova trifft zum 4:2-Schlussstand.