Die pure Dominanz
Zug in voller Fahrt – Sieg Nummer zehn

Die Frauen des EV Zug rollen von Sieg zu Sieg, dieses Mal hat Fribourg-Gottéron das Nachsehen. Das lief am Samstag in der Women's League.
Publiziert: 18.10.2025 um 22:37 Uhr
Lara Stalder vom EV Zug erzielt gegen Fribourg-Gottéron ihren achten Saisontreffer. (Archiv)
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Das nennt man dann wohl pure Dominanz: Im zehnten Meisterschaftsspiel feiert Zug den zehnten Sieg. Die Zentralschweizerinnen setzen sich auswärts mit 5:1 gegen Fribourg-Gottéron durch.

Beim Team von Trainerin Daniela Diaz tragen sich in der BCF Arena fünf verschiedene Spielerinnen in die Torschützinnenliste ein. Die Entscheidung führt Zug bereits im Startdrittel herbei, da reüssieren Luisa Waser (5.), Nicole Vallario (14.) und Lara Stalder (20.).

Einen Auswärtssieg feiert auch der SC Bern am Samstag. Die Meisterinnen setzen sich auf der Kunsteisbahn Heuried gegen den ZSC mit 2:1 durch. Clara Rozier (42.) und Kaleigh Quennec (51.) wenden dabei für die Bernerinnen das Blatt. Die von Isabel Waidacher erzielte ZSC-Führung (41.) hat lediglich 34 Sekunden Bestand. 

Ambri-Piotta schlägt Schlusslicht Langenthal dank vier Tore von Michaela Pejzlova zu Hause in Biasca mit 4:1. Davos gewinnt derweil das Heimspiel gegen Neuchâtel mit 2:0, Jessica Streicher kann somit einen Shutout verbuchen.

