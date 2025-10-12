Die EVZ-Frauen bleiben in der Women's Hockey League ungeschlagen. Im neunten Spiel feiern sie einen 12:0-Kantersieg gegen Neuchâtel. Auch Verfolger Ambri siegt, während sich Davos den dritten Sieg in Folge sichert.

1/5 Die EVZ-Frauen bezwingen Neuchâtel gleich 12:0 und sind weiter ungeschlagen Leader. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die EVZ-Frauen marschieren an der Tabellenspitze munter weiter davon. Im neunten Spiel holen sich die Zugerinnen gegen Neuchâtel den neunten Sieg und sind somit immer noch ungeschlagen. Das Torverhältnis beträgt mittlerweile sagenhafte 59:7. Gleich zwölf Tore kommen dabei am Sonntag hinzu.

Bereits im ersten Drittel deutet sich der Kantersieg an. Die Zugerinnen dominieren die Neuenburgerinnen von Beginn an. Hofstettler verwandelt nach sechs Minuten einen Abpraller, Enzler erhöht die Führung zehn Minuten später. Im zweiten Drittel hat der EVZ Chancen im Minutentakt und schenkt den Gästen gleich fünf Tore ein – zwei davon auch noch in Unterzahl. Neubauerova glänzt mit drei Treffern. Unter anderem ist sie mit einem Shorthander erfolgreich und steht nach einem Aluminiumtreffer von Enzler goldrichtig.

Und im Schlussdrittel machen die EVZ-Frauen weiter, wo sie aufgehört haben. Ganz nach dem Motto «Wer hat noch nicht, wer will noch mal», gehen die Leaderinnen gegen Neuchâtel weiter auf Torejagd. Nach 48 Minuten ist es Fazokas, die völlig freistehend zum Stängeli trifft. Kurz vor Ende sorgt Enzler im Powerplay für den 12:0-Schlussstand. Für die EVZ-Topskorerin ist es bereits das dritte Tor des Abends.

Ambri bleibt am EVZ dran

Den Zugerinnen zumindest etwas auf den Fersen bleibt Ambri-Piotta. Die Tessinerinnen sichern sich auswärts gegen die SCB-Frauen die drei wichtigen Punkte. Zwar gerät Ambri nach 14 Minuten in Rückstand, als Duvin die Bernerinnen im Startdrittel in Führung schiesst.

Dank eines Blitzstarts im zweiten Drittel drehen die Gäste das Spiel aber mit drei Treffern innerhalb von nur anderthalb Minuten. Christen kann zwar für die amtierenden Meisterinnen des SCB nochmals verkürzen, Ambri stellt den Zwei-Tore-Vorsprung kurz darauf wieder her. Im Schlussdrittel bringt Joray das Heimteam nochmals heran, Lutz besiegelt mit einem Empty-Netter jedoch den 5:3-Endstand. Hier gibts das Spiel im Re-Live.

Den dritten Sieg in Folge holen sich die Frauen des HC Davos. Die Bündnerinnen lassen zu Hause gegen Langenthal nie etwas anbrennen und gewinnen die Partie 4:0. Bereits nach dem ersten Drittel führen die HCD-Ladies mit drei Toren. Haluskova krönt sich nach 43 Minuten zur Doppeltorschützin und trifft zur Entscheidung.