Am Family-Day vom Samstag peilt der ZSC den Fan-Rekord der Women’s League in einem Quali-Spiel an. Shannon Sigrist will mit den Löwinnen gegen Zug «eines der besten Spiele zeigen, das man im Frauen-Hockey je gesehen hat» und so viele Fans in die Swiss Life Arena locken.

Bei den Sigrist-Twins war Hockey das zentrale Thema in der Familie

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Beim letzten Blick-Besuch vor elf Jahren haben sie noch in der heimischen Garage mit ihren Stöcken auf Pucks gedroschen. Heute gehören sie zu den Stars der ZSC Lions: die Zwillinge Shannon und Justin Sigrist. «Wir sind aufgewachsen mit Hockey, es war das zentrale Thema in unserer Familie», sagt der ZSC-Stürmer.

Die beiden 26-Jährigen wissen um ihr Privileg – Justin, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, «es für uns beide aufgegangen ist und wir gesund und erfolgreich sind». Lions-Verteidigerin Shannon bedeutet der um zwei Minuten ältere Bruder viel, «dank ihm bin ich, was ich bin. Er hat mich gepusht und ich konnte ihn auf meine Art pushen». Dankbar sind die beiden Hockeyspieler vor allem auch ihrer Mutter Margrith (53), die für die Twins in deren Junioren-Zeit viel auf sich genommen und sie bedingungslos unterstützt hat.

Das wird Mama Sigrist auch am Samstag tun, wenn die ZSC Lions einen Family-Day feiern und das Frauen-Hockey ins Zentrum stellen. Ab 11.15 Uhr wird ein buntes Programm geboten in der Swiss Life Arena in Zürich mit diversen Talks zum Thema Sichtbarkeit und Gesundheit im Frauen-Hockey, Stadionführungen, Autogramm-Stunden, einem Auftritt von Sänger Dodo sowie einer besonderen «Art on Ice»-Performance.

Duell zwischen ZSC und Zug als Highlight

Ein Highlight soll das Meisterschaftsspiel zwischen den Zürcherinnen und den Zugerinnen werden (14.00 Uhr live im Stream bei Blick). Da peilt der ZSC einen neuen Zuschauer-Rekord an (Tickets unter diesem Link), den er dem EVZ wegschnappen würde: Vor zwei Wochen haben ihn die Zugerinnen beim 9:0 gegen Ambri in der Regular Season auf 3779 Fans geschraubt. Bei 4136 liegt er in den Playoffs, aufgestellt im letzten März im dritten Halbfinal-Match zwischen Zug und Davos. «Es liegt jetzt an uns, zu zeigen, dass Frauen-Hockey attraktiv ist», so Shannon, «wir wollen eines der besten Spiele zeigen, das man im Frauen-Hockey je gesehen hat und viele Fans anlocken.» Jedoch nicht primär nur, um eine neue Zuschauer-Bestmarke zu setzen, sondern die Fans längerfristig anzuziehen.

Dank seiner Schwester ist Justin Sigrist schon früh mit Frauen-Hockey in Kontakt gekommen – und hat es nie belächelt. «Es ist beeindruckend, wie die Spielerinnen alles unter einen Hut bringen. Dabei müssen sie auf vieles verzichten. Darum wäre es extrem speziell für sie und sie hätten es verdient, vor möglichst vielen Zuschauern zu spielen.» Auch der ZSC-Stürmer unterstützt seine Schwester live, wann immer es ihm der eigene Spielplan erlaubt.

Ihre Familie im Publikum zu wissen, ist für Shannon Sigrist jeweils etwas Emotionales, vor allem in wenigen Wochen, wenn sie das Olympia-Turnier in Mailand (It) spielt. Eine Olympia-Teilnahme, die hat sie ihrem Bruder, der im Gegensatz zu ihr Hockey-Profi ist, nämlich voraus. Ebenso einen Meistertitel: Mit den Zürcherinnen hat sie bereits dreimal den Pokal geholt (2016, 2017, 2024), Justin mit dem ZSC erst zweimal (2024, 2025). «Den hole ich noch auf», grinst er.