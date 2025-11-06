DE
FR
Abonnieren

Schöner Grund für Hockey-Pause
EVZ-Stürmerin erwartet ihr erstes Kind

Schöne Neuigkeiten von Vanessa Ryhner. Die Stümerin des EV Zug wird im Frühling 2026 zum ersten Mal Mutter. Und steht deswegen in dieser Saison nicht auf dem Eis.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Vanessa Ryhner hat allen Grund zum Strahlen.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • EV Zug-Stürmerin Vanessa Ryhner erwartet Kind und pausiert diese Saison
  • Ryhner unterstützt das Team als Teil des Coaching-Staffs
  • Sie heiratete im Juni 2024 Dominik, den Bruder ihrer Teamkollegin
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Der EV Zug bekommt Zuwachs. Stürmerin Vanessa Ryhner (28) erwartet ihr erstes Kind. Aus diesem schönen Grund hat sie bereits vor Meisterschaftsbeginn Mitte September entschieden, in dieser Saison nicht auf dem Eis zu stehen. Das teilen die Zentralschweizer auf ihrer Homepage mit.

Dennoch ist Ryhner mittendrin im Hockey-Geschehen dabei. Bei den Heimspielen unterstützt sie den Coaching-Staff des Frauen-Teams hinter der Bande und im Statistik-Bereich. Auch an den Trainingseinheiten abseits des Eises nimmt sie nach ihren Möglichkeiten weiterhin regelmässig teil.

Mehr Hockey
Schweizer Eishockey-Frauen haben akuten Mangel im Sturm
Kurioser Grund steckt dahinter
Schweizer Eishockey-Frauen haben akuten Mangel im Sturm
EVZ-Frauen mit nächstem deutlichen Sieg
Auch Verfolger Ambri gewinnt
EVZ-Frauen mit nächstem deutlichen Sieg
Der SCB läuft mit speziellen Trikots auf
Mit Video
Sichtbarkeit für Frauen-Hockey
Der SCB läuft mit speziellen Trikots auf
Nati-Heldinnen treiben das Fraueneishockey voran
Mit Video
«Die Chance wollen wir packen»
Nati-Heldinnen treiben das Fraueneishockey voran

Der Klub will Ryhner während ihrer Schwangerschaft bestmöglich unterstützen, deswegen sei es schön, dass sie in dieser Zeit in einer anderen Rolle als Teammitglied erhalten bleibt, wird EVZ-Trainerin Daniela Diaz zitiert. «Wir freuen uns sehr für Vanessa und ihren Mann Dominik.»

Hochzeit liess Gerüchteküche brodeln

Ihre Hochzeit hat vor einem Jahr für Verwirrung gesorgt. Denn mit dieser änderte sie ihren Namen von Kleeb zu Ryhner. Und hiess plötzlich gleich wie ihre Teamkollegin Noemi Ryhner (25). Klischeedenker zogen daraus den Schluss, dass die beiden ein Paar seien. Direkt darauf angesprochen wurden die beiden nicht, stattdessen wurde etwa hinter ihren Rücken getuschelt. Gegenüber Blick räumten sie mit den Gerüchten auf.

Denn dahinter steckte ein anderer schöner Grund. Vanessa Ryhner hat im Juni 2024 Noemis Bruder Dominik geheiratet. «Noemi und ich sind verschwägert, nicht verheiratet», stellte sie klar. Seit Februar 2016 sind die beiden ein Paar, sie kennt ihren Ehemann daher länger als dessen Schwester.

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen