EVZ-Stürmerin erwartet ihr erstes Kind

Schöne Neuigkeiten von Vanessa Ryhner. Die Stümerin des EV Zug wird im Frühling 2026 zum ersten Mal Mutter. Und steht deswegen in dieser Saison nicht auf dem Eis.

1/4 Vanessa Ryhner hat allen Grund zum Strahlen. Foto: Sven Thomann

Ryhner unterstützt das Team als Teil des Coaching-Staffs

Sie heiratete im Juni 2024 Dominik, den Bruder ihrer Teamkollegin

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der EV Zug bekommt Zuwachs. Stürmerin Vanessa Ryhner (28) erwartet ihr erstes Kind. Aus diesem schönen Grund hat sie bereits vor Meisterschaftsbeginn Mitte September entschieden, in dieser Saison nicht auf dem Eis zu stehen. Das teilen die Zentralschweizer auf ihrer Homepage mit.

Dennoch ist Ryhner mittendrin im Hockey-Geschehen dabei. Bei den Heimspielen unterstützt sie den Coaching-Staff des Frauen-Teams hinter der Bande und im Statistik-Bereich. Auch an den Trainingseinheiten abseits des Eises nimmt sie nach ihren Möglichkeiten weiterhin regelmässig teil.

Der Klub will Ryhner während ihrer Schwangerschaft bestmöglich unterstützen, deswegen sei es schön, dass sie in dieser Zeit in einer anderen Rolle als Teammitglied erhalten bleibt, wird EVZ-Trainerin Daniela Diaz zitiert. «Wir freuen uns sehr für Vanessa und ihren Mann Dominik.»

Hochzeit liess Gerüchteküche brodeln

Ihre Hochzeit hat vor einem Jahr für Verwirrung gesorgt. Denn mit dieser änderte sie ihren Namen von Kleeb zu Ryhner. Und hiess plötzlich gleich wie ihre Teamkollegin Noemi Ryhner (25). Klischeedenker zogen daraus den Schluss, dass die beiden ein Paar seien. Direkt darauf angesprochen wurden die beiden nicht, stattdessen wurde etwa hinter ihren Rücken getuschelt. Gegenüber Blick räumten sie mit den Gerüchten auf.

Denn dahinter steckte ein anderer schöner Grund. Vanessa Ryhner hat im Juni 2024 Noemis Bruder Dominik geheiratet. «Noemi und ich sind verschwägert, nicht verheiratet», stellte sie klar. Seit Februar 2016 sind die beiden ein Paar, sie kennt ihren Ehemann daher länger als dessen Schwester.