Nach dem 7:4-Sieg gegen die HCD-Ladies legen die EVZ-Frauen gegen Neuchâtel nach. Die Zugerinnen bezwingen das Schlusslicht gleich 7:0.

1/2 Die EVZ-Frauen feiern einen 7:0-Sieg gegen Neuchâtel. (Archivbild) Foto: Pius Koller

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Zug holt sich am Samstag zu Hause den nächsten hohen Sieg und gewinnt gegen Neuchâtel 7:0. Die Rollen zwischen dem Leader und dem Schlusslicht sind von Beginn an klar. Bereits nach 50 Sekunden geht das Heimteam dank Ivana Wey in Führung. Nina Harju erzielt nach sieben Minuten im Powerplay den zweiten Zuger Treffer.

Im Mitteldrittel hagelt es schliesslich Tor nach Tor. Noemi Neubauerova, Nicole Vallario, Alina Marti und Lara Stalder sorgen für die insgesamt vier Treffer. In der 47. Minute ist es erneut Ivana Wey, die nach dem Führungstreffer auch den Schlusspunkt gegen die chancenlosen Neuenburgerinnen setzt. Nach dem Taucher gegen Ambri (3:5-Niederlage) holen sich die Zugerinnen somit den dritten Sieg in Folge.

Ambri bleibt an Zug dran

Verfolger Ambri bleibt am Leader aus Zug dran. Die Tessinerinnen feiern gegen Langenthal einen 4:1-Erfolg. Ambri-Topskorerin Michaela Pejzlova bringt ihr Team mit zwei Treffern (9. und 26.) auf die Siegerstrasse. Lena-Marie Lutz sorgt für das 3:0, bevor Lea MacLeod für die Bernerinnen etwas verkürzt. Nicole Bullo trifft wenige Sekunden vor Schluss ins leere Netz zum Schlussstand.

Die ZSC-Frauen sichern sich bei Tabellennachbar Fribourg-Gottéron im Penaltyschiessen den Zusatzpunkt und ziehen in der Tabelle an den Freiburgerinnen vorbei. Das Heimteam geht nach 17 Minuten durch Ann-Frédrique Guay in Front. Die Führung währt bis in die 54. Minute, als Kira Juodikis der Ausgleich gelingt. Im Shootout ist es Angreiferin Sara Bachmann, die als einzige trifft.