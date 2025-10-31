Die Zugerinnen bleiben das Mass aller Dinge. Sie gewinnen gegen Davos vor heimischer Kulisse 7:4.

Lara Stalder zeigt einmal mehr, warum sie zu den besten Schweizerinnen auf dem Eis gehört. (Archivbild) Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Die Zugerinnen gewinnen die Tor-Party gegen Davos vor heimischer Kulisse – 7:4 heisst es am Ende.

Und wieder einmal ist es Lara Stalder, die ihr Team zum Sieg schiesst. Die 31-Jährige, die vor zwei Wochen für ihr 200. Spiel im Schweizer Nati-Dress geehrt wurde, macht gegen die Bünderinnen ihre Saisontore neun, zehn und elf! Hattrick – damit zeigt Stalder einmal mehr, warum sie zu den besten Schweizerinnen auf dem Eis gehört.

Neben Stalder treffen auch Annic Büchi, Ivana Wey, Lia Egger und Noemi Neubauerova für die Zugerinnen.

Die Partie ist lange ausgeglichen. Davos kämpft, spielt lange mit, geht immer mal wieder in Führung – auch dank zweier Toren der Slowakin Lucia Haluskova. Erst im Schlussdrittel ziehen die Leaderinnen aus Zug davon.

Damit kassieren die Davoserinnen die zweite Niederlage in Folge. Zug dagegen bleibt fast makellos. Bisher haben die Zentralschweizerinnen in dieser Saison nur einmal verloren.