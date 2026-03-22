DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Playoff-Final im Live-Stream
Kann Bern auf Startniederlage reagieren?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der PostFinance Women's League im Livestream. In der zweiten Runde empfängt der SC Bern den EV Zug und möchte auf die klare Startniederlage von gestern Abend (7:1) reagieren.
Publiziert: 13:15 Uhr
Kommentieren
Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen