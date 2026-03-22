Playoff-Final im Live-Stream Kann Bern auf Startniederlage reagieren?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der PostFinance Women's League im Livestream. In der zweiten Runde empfängt der SC Bern den EV Zug und möchte auf die klare Startniederlage von gestern Abend (7:1) reagieren.