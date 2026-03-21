Playoff-Final im Live-Stream Zugerinnen brennen auf den ersten Meistertitel

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der PostFinance Women's League im Livestream. In der ersten Runde empfängt Zug den SC Bern. Die Zugerinnen wollen nachholen was ihnen letztes Jahr vergönnt blieb, den ersten Meistertitel ihrer Club-Geschichte.